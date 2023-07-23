Следователи начали допрашивать руководство ТЦ «Времена года» после смерти людей

Сотрудники Следственного комитета России проводят допрос руководства московского торгового центра «Времена года» после смерти людей в результате прорыва трубы с кипятком. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.

«Устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников и руководство торгового центра», — сообщила Иванова.

Сотрудники СК также изучают изъятую из торгового центра техническую документацию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В ТЦ «Времена года» днем ранее произошел прорыв трубы с горячей водой. По данным МЧС РФ, первопричиной инцидента стала поломка внутреннего теплопровода. В результате аварии погибли четыре человека. Минимум десятерых пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Еще несколько человек врачи осмотрели прямо на месте происшествия.

Как выяснилось позднее, общая площадь затопления составила 4 тыс. кв. м. Труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву.

Как рассказал очевидец, эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут одни сотрудники ТЦ отключали воду, а другие пытались устранить разлив кипятка, работая при этом почти с голыми ногами.

Шестиэтажный торговый центр «Времена года» по площади занимает более 62 тыс. кв. м, он был открыт на западе Москвы в 2007 году.