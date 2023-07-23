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В Испании открылись избирательные участки для выборов в парламент

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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В Испании открылись избирательные участки для досрочных выборов в парламент. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила La Nación.

Участки для проведения голосования открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжат работу до 20:00 (21:00 мск). После этого на публикацию первых результатов уйдет около часа.

К участию в выборах призвали почти 37,5 млн граждан. Им предстоит отдать голоса за 350 членов конгресса депутатов еще на четыре года и избрать 208 сенаторов. Порядка 2,5 млн человек уже проголосовали по почте.

Отмечается, что на выборах в законодательные органы правая оппозиция выступает фаворитом в опросах против премьер-министра, социалиста Педро Санчеса, находящегося у власти с 2018 года.

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Ранее, 12 июля, стало известно, что оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо лидирует в рейтингах над пока что правящими социалистами Санчеса. Однако, по мнению старшего научного сотрудника отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерины Черкасовой, даже набрав большинство голосов, партия будет обречена на коалицию с ультраправой партией Vox. А такая перспектива, по данным опроса, пугает 60% испанцев.

В Испании законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты).

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