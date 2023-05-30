Нашли бремя: для чего Педро Санчес отправил Испанию на досрочные выборы
Неожиданное решение испанского премьера Педро Санчеса провести досрочные парламентские выборы 23 июля вызвало треволнения и в стане Евросоюза. 1 июля Мадрид принимает на себя полугодовое председательство в Совете ЕС. И на фоне национального голосования, которое может закончиться сменой испанского правительства, многие выразили сомнения, что страна сможет эффективно проводить в жизнь общеевропейские проекты. Что побудило Педро Санчеса ускорить выборы в парламент и насколько сильно политическая турбулентность в Испании может отозваться в Брюсселе — в материале «Известий».
Не было печали
Муниципальные и региональные выборы в Испании, которые прошли 28 мая, многими в стране воспринимались как репетиция всеобщих парламентских выборов. Только пройти они должны были лишь под занавес нынешнего года. Но считанные часы спустя после объявления итогов воскресного голосования премьер-социалист Педро Санчес переиграл изначальный план, назначив внеочередные выборы в парламент уже на 23 июля.
Многие политики практиковали перенос всеобщих выборов на более ранний срок, чтобы закрепить тем самым свой успех на предшествующих им местных выборах. Но партия Санчеса их, напротив, с треском проиграла. Главным же победителем вышла оппозиционная консервативная Народная партия, получившая абсолютное большинство голосов в Мадридском регионе и городском совете и отобравшая у социалистов такие регионы, как Арагон, Валенсия и Балеарские острова. В общей сложности «народники» получили на 750 тыс. голосов больше, нежели партия премьера.
Педро Санчес интерпретировал такие плачевные итоги как свидетельство однозначных сомнений избирателей в правильности своей политики. И заявил 29 мая, что «есть только один безошибочный метод разрешения этих сомнений, и этот метод — демократия», то есть досрочные выборы в парламент.
Скоропалительное решение главы испанского правительства застало врасплох даже его близких соратников. Главе испанского МИД Хосе Мануэлю Альбаресу, например, пришлось спешно прилететь на экстренное совещание кабинета министров в Мадриде из Братиславы.
Не меньшим шоком новости из Испании оказались и для Евросоюза. Дело в том, что уже с 1 июля и на последующие полгода к Мадриду переходит председательство в Совете Европейского союза. И как выразился один из высокопоставленных европейских дипломатов в разговоре с изданием Politico, «с точки зрения логистики и политики проведение общенациональных выборов непосредственно в начале президентства — это путь к хаосу».
Уже в начале июля представителям Испании как страны-председателя предстоит возглавить целый ряд заседаний по весьма объемному списку тем. Одна из важнейших задач — согласовать реформу фискальных правил ЕС. Скорректировать правила расходования общеевропейских средств, прописанные в Пакте стабильности и роста, который устанавливает ограничения на бюджетный дефицит и долг, страны-члены объединения пытаются давно и пока безуспешно. Швеции, например, которая председательствует в ЕС сейчас, добиться значительного прогресса в этом вопросе не удалось. Это автоматически перенесло дальнейшую ответственность за приведение всех 27 членов ЕС к единому знаменателю на политически турбулентную Испанию.
— Первый месяц [испанского председательства] будет потерян из-за того, что во главе стоит правительство «хромой утки», а дальше потерянными станут большая часть августа, сентября и октября, когда вероятное новое правительство будет вступать в должность и обретать опору, — описал нерадостные перспективы для ЕС агентству Bloomberg старший аналитик Eurasia Group Федерико Санти.
Впрочем, доцент Барселонского института международных исследований (IBEI) Яннис Карагианнис счел эти мрачные опасения преувеличенными.
— Во-первых, как показывает обновленная версия программы финансовой стабильности испанского левоцентристского правительства, в большинстве областей основные партии страны придерживаются довольно схожих проевропейских взглядов. Во-вторых, председательство в Совете ЕС, безусловно, важно, потому что оно действительно может повлиять на переговоры и сроки голосования. Однако на практике это далеко не бесконтрольный источник власти, — пояснил эксперт «Известиям».
Кроме того, он обратил внимание, что и нынешнее шведское председательство не добилось особого прогресса в ряде важных законодательных приоритетов ЕС. И загодя винить досрочные выборы в Испании в отсутствии прогресса в дальнейшем — значит, игнорировать более глубокие проблемы, в отношении которых европейские правительства расходились в течение многих долгих месяцев или даже лет.
Наконец, Яннис Карагианнис напомнил: альтернативной датой всеобщих выборов в Испании было бы 10 декабря 2023 года.
— И мне кажется, намного лучше бороться на выборах в июле и воспользоваться традиционными летними каникулами в августе, чтобы собраться с силами, нежели заставлять президента Совета ЕС тратить весь октябрь и ноябрь на предвыборную кампанию, — резюмировал эксперт IBEI.
Тонкий расчет
Примечательно, что, объявляя внеочередные парламентские выборы сразу же после провала своей партии на воскресном голосовании, Педро Санчес вовсе не стремился подвести этим социалистов под «монастырь» и в общенациональном масштабе.
Его расчет оказался куда тоньше.
Хотя кандидаты от Народной партии победили во многих испанских городах, абсолютного большинства для правления в одиночку им не хватило. Это сделало фактически неизбежным заключение коалиций или пактов о сотрудничестве с ультраправой партией Vox, которой удалось удвоить свой результат по сравнению с муниципальными выборами 2019 года и получить представительство во всех региональных парламентах страны.
Опросы общественного мнения упорно говорят, что миллионам испанцев не импонирует идея появления коалиционного правительства между правыми и ультраправыми (на местном уровне такое политический союз есть с 2022 года только в одной области Кастилья-и-Леон). И, как считают некоторые эксперты и, очевидно, и сам Санчес, опасения получить правительство в составе Народной партии и Vox заметно мобилизует избирателей центристского и левого толка.
— В Испании партия Vox воспринимается не просто как праворадикальная партия, а как наследница франкизма, некоторые даже считают ее неофранкистской партией. И Санчес использует вероятный приход к власти бывших франкистов как сильный пропагандистский аргумент, который может оказать влияние на общественное мнение в преддверии парламентских выборов, — сказал «Известиям» профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Сергей Хенкин. — И это один из аргументов, который может объяснить мотивы премьера к приближению выборов.
Кроме того, по словам эксперта, досрочные выборы — фактор, который вполне может ускорить объединение левых сил. Наряду с социалистами, на левом поле играет как их младший партнер по коалиции — партия «Подемос», также понесшая заметные потери на местных выборов, так и недавно возникшая левая платформа «Сумар» во главе с министром труда Иоландой Диас, в орбиту которой входят ряд организаций и прогрессивных деятелей.
— У «Сумар» и «Подемос» есть серьезные разногласия, но их совокупный потенциал очень важен для левых сил. И ускоряя проведение выборов, Санчес ставит эти силы перед необходимостью объединиться, не давая им времени на ссоры, — заметил Сергей Хенкин.
Госпожа Диас, к слову, уже заявила, что готова принять вызов по разрешению разногласий между левыми, чтобы победить правых. О немедленном начале переговоров с «Сумар» сообщила на этой неделе и генсек «Подемос» Ионе Беларра. При этом примиряться и объединяться партиям придется максимально быстро: избирательный закон Испании диктует, что коалиции должны быть зарегистрированы в течение 10 дней после роспуска парламента.
Наконец, пойдя на досрочные выборы, Педро Санчес, уже не раз успешно выходивший из сложных ситуаций, смог перехватить политическую инициативу у соперников, добавил Сергей Хенкин. Вместо смирения с ослаблением своего партийного руководства, он, по сути, заставил однопартийцев заново сплотиться вокруг него.
Впрочем, оправдается ли ставка премьера на мобилизацию электората против крайне правых в пользу левых сил, заранее предсказать нельзя. Это будет зависеть даже от такого фактора, как погода — Испания никогда не проводила парламентских выборов в середине лета, и есть вероятность, что в жару активность избирателей будет невысокой.