Нашли бремя: для чего Педро Санчес отправил Испанию на досрочные выборы

Неожиданное решение испанского премьера Педро Санчеса провести досрочные парламентские выборы 23 июля вызвало треволнения и в стане Евросоюза . 1 июля М адрид принимает на себя полугодовое председательство в Совете ЕС . И на фоне национального голосования, которое может закончиться сменой испанского правительства, многие выразили сомнения, что страна сможет эффективно проводить в жизнь общеевропейские проекты. Что побудило Педро Санчеса ускорить выборы в парламент и насколько сильно политическая турбулентность в Испании может отозваться в Брюсселе — в материале «Известий» .

Не было печали

Муниципальные и региональные выборы в Испании, которые прошли 28 мая, многими в стране воспринимались как репетиция всеобщих парламентских выборов. Только пройти они должны были лишь под занавес нынешнего года. Но считанные часы спустя после объявления итогов воскресного голосования премьер-социалист Педро Санчес переиграл изначальный план, назначив внеочередные выборы в парламент уже на 23 июля .

Многие политики практиковали перенос всеобщих выборов на более ранний срок, чтобы закрепить тем самым свой успех на предшествующих им местных выборах. Но партия Санчеса их, напротив, с треском проиграла. Главным же победителем вышла оппозиционная консервативная Народная партия , получившая абсолютное большинство голосов в Мадридском регионе и городском совете и отобравшая у социалистов такие регионы, как Арагон, Валенсия и Балеарские острова. В общей сложности «народники» получили на 750 тыс. голосов больше, нежели партия премьера.

Педро Санчес интерпретировал такие плачевные итоги как свидетельство однозначных сомнений избирателей в правильности своей политики . И заявил 29 мая, что «есть только один безошибочный метод разрешения этих сомнений, и этот метод — демократия», то есть досрочные выборы в парламент.

Скоропалительное решение главы испанского правительства застало врасплох даже его близких соратников . Главе испанского МИД Хосе Мануэлю Альбаресу, например, пришлось спешно прилететь на экстренное совещание кабинета министров в Мадриде из Братиславы.

Не меньшим шоком новости из Испании оказались и для Евросоюза. Дело в том, что уже с 1 июля и на последующие полгода к Мадриду переходит председательство в Совете Европейского союза . И как выразился один из высокопоставленных европейских дипломатов в разговоре с изданием Politico, « с точки зрения логистики и политики проведение общенациональных выборов непосредственно в начале президентства — это путь к хаосу ».

Уже в начале июля представителям Испании как страны-председателя предстоит возглавить целый ряд заседаний по весьма объемному списку тем. Одна из важнейших задач — согласовать реформу фискальных правил ЕС. Скорректировать правила расходования общеевропейских средств, прописанные в Пакте стабильности и роста, который устанавливает ограничения на бюджетный дефицит и долг, страны-члены объединения пытаются давно и пока безуспешно. Швеции, например, которая председательствует в ЕС сейчас, добиться значительного прогресса в этом вопросе не удалось. Это автоматически перенесло дальнейшую ответственность за приведение всех 27 членов ЕС к единому знаменателю на политически турбулентную Испанию.

— Первый месяц [испанского председательства] будет потерян из-за того, что во главе стоит правительство «хромой утки», а дальше потерянными станут большая часть августа, сентября и октября , когда вероятное новое правительство будет вступать в должность и обретать опору, — описал нерадостные перспективы для ЕС агентству Bloomberg старший аналитик Eurasia Group Федерико Санти.

Впрочем, доцент Барселонского института международных исследований (IBEI) Яннис Карагианнис счел эти мрачные опасения преувеличенными.

— Во-первых, как показывает обновленная версия программы финансовой стабильности испанского левоцентристского правительства, в большинстве областей основные партии страны придерживаются довольно схожих проевропейских взглядов . Во-вторых, председательство в Совете ЕС, безусловно, важно, потому что оно действительно может повлиять на переговоры и сроки голосования. Однако на практике это далеко не бесконтрольный источник власти, — пояснил эксперт «Известиям».

Кроме того, он обратил внимание, что и нынешнее шведское председательство не добилось особого прогресса в ряде важных законодательных приоритетов ЕС. И загодя винить досрочные выборы в Испании в отсутствии прогресса в дальнейшем — значит, игнорировать более глубокие проблемы , в отношении которых европейские правительства расходились в течение многих долгих месяцев или даже лет.

Наконец, Яннис Карагианнис напомнил: альтернативной датой всеобщих выборов в Испании было бы 10 декабря 2023 года.

— И мне кажется, намного лучше бороться на выборах в июле и воспользоваться традиционными летними каникулами в августе, чтобы собраться с силами, нежели заставлять президента Совета ЕС тратить весь октябрь и ноябрь на предвыборную кампанию , — резюмировал эксперт IBEI.

Тонкий расчет

Примечательно, что, объявляя внеочередные парламентские выборы сразу же после провала своей партии на воскресном голосовании, Педро Санчес вовсе не стремился подвести этим социалистов под «монастырь» и в общенациональном масштабе.

Его расчет оказался куда тоньше .

Хотя кандидаты от Народной партии победили во многих испанских городах, абсолютного большинства для правления в одиночку им не хватило. Это сделало фактически неизбежным заключение коалиций или пактов о сотрудничестве с ультраправой партией Vox, которой удалось удвоить свой результат по сравнению с муниципальными выборами 2019 года и получить представительство во всех региональных парламентах страны.

Опросы общественного мнения упорно говорят, что миллионам испанцев не импонирует идея появления коалиционного правительства между правыми и ультраправыми (на местном уровне такое политический союз есть с 2022 года только в одной области Кастилья-и-Леон). И, как считают некоторые эксперты и, очевидно, и сам Санчес, опасения получить правительство в составе Народной партии и Vox заметно мобилизует избирателей центристского и левого толка.

— В Испании партия Vox воспринимается не просто как праворадикальная партия, а как наследница франкизма, некоторые даже считают ее неофранкистской партией. И Санчес использует вероятный приход к власти бывших франкистов как сильный пропагандистский аргумент, который может оказать влияние на общественное мнение в преддверии парламентских выборов , — сказал «Известиям» профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Сергей Хенкин. — И это один из аргументов, который может объяснить мотивы премьера к приближению выборов.

Кроме того, по словам эксперта, досрочные выборы — фактор, который вполне может ускорить объединение левых сил . Наряду с социалистами, на левом поле играет как их младший партнер по коалиции — партия «Подемос», также понесшая заметные потери на местных выборов, так и недавно возникшая левая платформа «Сумар» во главе с министром труда Иоландой Диас, в орбиту которой входят ряд организаций и прогрессивных деятелей.

— У «Сумар» и «Подемос» есть серьезные разногласия, но их совокупный потенциал очень важен для левых сил. И ускоряя проведение выборов, Санчес ставит эти силы перед необходимостью объединиться, не давая им времени на ссоры, — заметил Сергей Хенкин.

Госпожа Диас, к слову, уже заявила, что готова принять вызов по разрешению разногласий между левыми, чтобы победить правых. О немедленном начале переговоров с «Сумар» сообщила на этой неделе и генсек «Подемос» Ионе Беларра. При этом примиряться и объединяться партиям придется максимально быстро: избирательный закон Испании диктует, что коалиции должны быть зарегистрированы в течение 10 дней после роспуска парламента.

Наконец, пойдя на досрочные выборы, Педро Санчес, уже не раз успешно выходивший из сложных ситуаций, смог перехватить политическую инициативу у соперников , добавил Сергей Хенкин. Вместо смирения с ослаблением своего партийного руководства, он, по сути, заставил однопартийцев заново сплотиться вокруг него.

Впрочем, оправдается ли ставка премьера на мобилизацию электората против крайне правых в пользу левых сил, заранее предсказать нельзя. Это будет зависеть даже от такого фактора, как погода — Испания никогда не проводила парламентских выборов в середине лета, и есть вероятность, что в жару активность избирателей будет невысокой.