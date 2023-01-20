Она устала, она уходит: премьер Новой Зеландии оставляет власть

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн неожиданно объявила об уходе в отставку. Поводом добровольно расстаться с властью стал отнюдь не какой-либо скандал или падение ее популярности (хотя волна «джасиндамании», которая привела ее партию к переизбранию в 2020 году, и пошла на спад) и даже не проблемы со здоровьем, порой вынуждавшие лидеров других стран досрочно отказываться от своих полномочий. Просто 42-летняя глава правительства осознала, что у нее больше нет энергии для столь ответственной работы, как управление страной. О том, чем запомнилась одна из самых ярких мировых политиков за пять с лишним лет своего правления, — в материале «Известий».

Ответственный подход

События нынешнего четверга стали для новозеландцев без преувеличения ошеломляющими. После традиционной ежегодной встречи с высокопоставленными членами Лейбористской партии ее лидер и премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила о своей скорой отставке.

— Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность за то, чтобы знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, чего требует эта работа. И я знаю, что у меня больше нет достаточного запаса [энергии], чтобы отдать ей должное, — сказала она.

Быть главой новозеландского правительства она перестанет самое позднее 7 февраля, но останется работать в качестве члена парламента вплоть до выборов в октябре нынешнего года. По ее расчетам, переход премьерства и лидерства в Лейбористской партии за достаточно длительный срок до парламентских выборов даст ее сменщику достаточную фору, чтобы успеть заработать авторитет у избирателей.

Впрочем, кто именно придет ей на смену — пока большой вопрос. Самый очевидный кандидат на эту роль, ее заместитель и министр финансов Грант Робертсон, прямо заявил, что не будет претендовать на должность лидера партии. Среди других потенциальных кандидатов пресса назвала нынешнего министра образования, полиции и госслужбы, который отвечал за реагирование на COVID-19, Криса Хипкинса и министра иммиграции и транспорта Майкла Вуда. Наконец, неплохие шансы прочат и главе ведомства юстиции Кири Аллену, который в случае одобрения его кандидатуры станет первым полноправным премьер-министром Новой Зеландии маорийского происхождения.

Кто именно из всех вероятных претендентов сможет заручиться поддержкой более двух третей членов партийной фракции, ее членам предстоит определить в течение ближайшей недели.

Новозеландская королева сердец

Джасинда Ардерн заняла кресло премьера Новой Зеландии в октябре 2017 года. На тот момент ей было 37 лет и она стала самым молодым главой правительства в мире (пусть даже месяц спустя она уступила этот рекорд ныне экс-канцлеру Австрии Себастьяну Курцу). Как вспоминают сторонники Ардерн сейчас, в преддверии парламентских выборов того года ее, девять лет бывшую надежным заместителем партийных лидеров и не проявлявшую никаких стремлений к высшей власти, пришлось буквально умолять возглавить лейбористов.

Ставка на молодую и энергичную женщину-политика оправдалась с лихвой. Уже на следующих выборах летом 2020 года (в Новой Зеландии премьер избирается на три года) лейбористы снова одержали убедительную победу над оппозиционной Национальной партией. И, конечно, всё благодаря охватившей стране «джасиндомании», как пресса стала именовать любовь новозеландцев к главе своего правительства.

Отчасти путь к таким симпатиям был проложен социально ориентированной политикой Ардерн. С ее подачи в стране были увеличены студенческие пособия и зарплаты бюджетников и развернута программа по строительству социального жилья. И еще в свой первый срок она выделила $5 млрд на налоговые льготы и выплаты семьям с детьми. Причем сообщила об этом в ходе стрима в соцсетях, который она вела на коленях с дочкой всего 10 дней от роду. К слову, девочка появилась на свет, когда Джасинда уже была в кресле премьера, в декрет она ушла всего на полтора месяца, что также добавило ей восхищения обычных людей.

Впрочем, у некоторых категорий граждан был и повод точить на нее зуб. Предоставив некоторые льготы для самых уязвимых граждан и семей с детьми, Джасинда отыграла назад налоговые послабления для корпораций, которые были обещаны прежним правительством, а также повысила налог для тех, кто ежегодно зарабатывает более $180 тыс. (но таких в Новой Зеландии всего порядка 2% населения).

Как-то журнал Vogue, на обложке которого предстала Джасинда, окрестил ее анти-Трампом, назвав «динамичной, со светлым взглядом на будущее и невозмутимо либеральной». И она действительно была большой либералкой: будучи из семьи мормонов, в 2005 году Джасинда покинула церковь, заявив, что идеи мормонов противоречат ее личным взглядам. И впоследствии премьер Ардерн неоднократно высказывалась за легализацию однополых браков, став первым главой правительства, принявшем участие в гей-параде, а также ратовала за декриминализацию абортов и легализацию марихуаны.

Череда испытаний

Большинство предшественников Ардерн занимали пост премьера куда дольше ее — Джон Филлип Ки, например, был в этом кресле восемь лет, а Хелен Кларк — девять. Но при этом никому из прошлых глав новозеландского правительства не выпадало столько испытаний за такой короткий срок.

Одним из главных в этом ряду стала первая в истории страны террористическая атака — в марте 2019 года австралиец, руководствуясь принципами расовой ненависти, расстрелял около полусотни человек в двух мечетях города Крайстчерч. Вскоре после этой страшной трагедии Ардерн заявила, что больше не намерена называть преступника по имени, призвав и других навсегда предать его забвению, чтобы убийца не добился той публичности и славы, к которой он стремился. А затем власти Новой Зеландии с Ардерн во главе внесли поправки в закон об оружии, заметно ужесточив правила продажи и владения им.

Год спустя на страну, как и весь мир, свалилось новое испытание — пандемия коронавируса. И Ардерн снова вышла из него достойно. В марте 2020 года премьер полностью закрыла границы для всех, кроме новозеландцев. На тот момент это стало самым суровым ограничением в мире, но зато столь жесткий контроль над вирусом позволил Веллингтону без особых потерь выйти из пандемии — Новая Зеландия оказалась на 174-м месте из 191 страны мира по числу погибших от инфекции.

Впрочем, недовольные были и тут. Кто-то сетовал, что закрытие страны и локдауны вредят экономике, а кто-то был разъярен обязанностью вакцинироваться. И за последний год число угроз в адрес премьера заметно выросло. Но сама Ардерн неизменно говорила, что не намерена извиняться за жесткие меры.

Как рассказал «Известиям» экс-депутат новозеландского парламента Мэтт Робсон, Джасинда Ардерн заработала симпатии людей своими обещаниями «политики доброты и социального улучшения и, в частности, решением жилищного кризиса». Но пик ее популярности наступил после того, как она смогла объединить нацию после теракта в Крайстчерче.

— После этого она возглавила меры общественного здравоохранения по вакцинации всех новозеландцев, сохранив смертность и заражения на низком уровне. И лейбористы одержали крупную победу в 2020 году. Но с тех пор неравенство в уровнях доходов пошло вслед за тенденциями на всем Западе, жилищный кризис усугубился, а лейбористы стали терять в опросах общественного мнения, — отметил новозеландский политик. — На международной арене она привела безъядерную Новую Зеландию в ядерные объятия НАТО и «подписала» страну в качестве партнера по сотрудничеству, не являющегося членом альянса, под агрессивную политику сдерживания блока в отношении России и Китая.

Кроме того, Мэтт Бобсон отметил: Ардерн решила оставить свой пост в тот момент, когда уже ясно, что лейбористам суждено крупно проиграть на выборах в октябре 2023-го. Это, к слову, подтверждается опросами, демонстрирующими, что поддержка правящей партии упала до самого низкого с 2017 года уровня. И даже при поддержке традиционного партнера по коалиции, Партии зеленых, по итогам выборов лейбористы вряд ли смогут сформировать правительство.

Тем не менее Ардерн наверняка останется в памяти новозеландцев как самый популярный премьер. Она сама 19 января заметила, что была бы рада запомниться нации прежде всего человеком, «который всегда старался быть добрым», оставившим новозеландцев «с верой в то, что вы можете быть добрыми, но сильными, чуткими, но решительными, оптимистичными, но сосредоточенными». Такой, какой всё это время была сама Джасинда.