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Эксперт предсказала потерю позиций социалистами на выборах в Испании

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Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos
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Внеочередные парламентские выборы в Испании намечены на 23 июля. Оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо лидирует в рейтингах над пока что правящими социалистами премьера Педро Санчеса. Однако эксперты считают, что уже можно предположить, за кем останется большинство.

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Теледебаты 10 июля между двумя партийными лидерами, на которых консерватор смотрелся увереннее оппонента, закрепили отрыв. Даже набрав большинство голосов, Народная партия будет обречена на коалицию с ультраправой партией Vox. А такая перспектива, по данным опроса, пугает 60% испанцев.

При этом лидер народников Фейхоо говорил о нежелании сотрудничать с этой силой на общенациональном уровне. Но ближе к нынешним выборам стал вполне допускать такую вероятность. Тем более прогнозы на сей счет оказались приободряющими: вместе с 32–39 местами в 350-местной нижней палате парламента, которые опросы сулят Vox, консерваторы-народники вполне могут заполучить 180 депутатских кресел, достаточных для абсолютного большинства.

«До выборов остается чуть больше недели, и расклад уже понятен: Народная партия будет первой партией страны, а социалисты теряют настолько сильно, что, даже если их нынешняя коалиция с левыми и с региональными партиями Каталонии сохранится, они всё равно не смогут собрать в новом парламенте большинство. Единственное большинство, которое сейчас просматривается, — это Народная партия с Vox», — заявила старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерина Черкасова.

Она напомнила, что в Испании очень долгое время не было ультраправой партии. Это было связано с тем, что франкистская диктатура длилась 40 лет и у населения было устойчивое отторжение к ультраправому дискурсу.

«Но пять-шесть лет назад положение изменилось, что было связано с очень большим притоком в Испанию мигрантов, которые отбирали работу у коренных жителей», — пояснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставили на стыд: будет ли в Испании ультраправое правительство

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