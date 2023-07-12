Эксперт предсказала потерю позиций социалистами на выборах в Испании

Внеочередные парламентские выборы в Испании намечены на 23 июля. Оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо лидирует в рейтингах над пока что правящими социалистами премьера Педро Санчеса. Однако эксперты считают, что уже можно предположить, за кем останется большинство.

Теледебаты 10 июля между двумя партийными лидерами, на которых консерватор смотрелся увереннее оппонента, закрепили отрыв. Даже набрав большинство голосов, Народная партия будет обречена на коалицию с ультраправой партией Vox. А такая перспектива, по данным опроса, пугает 60% испанцев.

При этом лидер народников Фейхоо говорил о нежелании сотрудничать с этой силой на общенациональном уровне. Но ближе к нынешним выборам стал вполне допускать такую вероятность. Тем более прогнозы на сей счет оказались приободряющими: вместе с 32–39 местами в 350-местной нижней палате парламента, которые опросы сулят Vox, консерваторы-народники вполне могут заполучить 180 депутатских кресел, достаточных для абсолютного большинства.

«До выборов остается чуть больше недели, и расклад уже понятен: Народная партия будет первой партией страны, а социалисты теряют настолько сильно, что, даже если их нынешняя коалиция с левыми и с региональными партиями Каталонии сохранится, они всё равно не смогут собрать в новом парламенте большинство. Единственное большинство, которое сейчас просматривается, — это Народная партия с Vox», — заявила старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерина Черкасова.

Она напомнила, что в Испании очень долгое время не было ультраправой партии. Это было связано с тем, что франкистская диктатура длилась 40 лет и у населения было устойчивое отторжение к ультраправому дискурсу.

«Но пять-шесть лет назад положение изменилось, что было связано с очень большим притоком в Испанию мигрантов, которые отбирали работу у коренных жителей», — пояснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставили на стыд: будет ли в Испании ультраправое правительство