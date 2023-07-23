Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Площадь затопления в ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Мир
Военком ВСУ оформил фейковую инвалидность для уклонения от службы
Мир
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
Происшествия
Тело пропавшего в Кемерово мальчика нашли в водоеме
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье
Армия
Экипажи танков Т-72 уничтожили технику и живую силу ВСУ
Мир
Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море
Мир
В США увидели угрозу в китайских беспилотных автомобилях
Мир
Беженку с Украины возмутили надписи на русском и символика СССР в метро Праги
Мир
Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом
Армия
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении

Появились кадры массовой драки со стрельбой на Сахалине

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители домов на улице Вилкова поделились кадрами массовой драки со стрельбой в Долинске на Сахалине. Речь идет об инциденте, который произошел 22 июля на проспекте Победы.

На записи видно, как около десяти мужчин на автомобилях устроили разборки посреди дороги. Участники потасовки вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины.

Один из мужчин вооружился сразу двумя битами и пошел на оппонента, в этот момент раздались звуки выстрелов. Другой участник драки забрался на возвышенность и открыл стрельбу.

После стрельбы мужчины подрались прямо на обочине. В результате на дороге остался разбитый легковой автомобиль Infitity. Рядом с иномаркой лежал мужчина в крови, позднее его госпитализировали.

Ранее в этот день сообщалось, что после потасовки участники драки, пытаясь скрыться с места происшествия, попали в аварию.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 283 УК РФ («Хулиганство»)». В отделение полиции доставили трех подозреваемых.

Точное количество участников потасовки пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023