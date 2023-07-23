Появились кадры массовой драки со стрельбой на Сахалине

Жители домов на улице Вилкова поделились кадрами массовой драки со стрельбой в Долинске на Сахалине. Речь идет об инциденте, который произошел 22 июля на проспекте Победы.

На записи видно, как около десяти мужчин на автомобилях устроили разборки посреди дороги. Участники потасовки вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины.

Один из мужчин вооружился сразу двумя битами и пошел на оппонента, в этот момент раздались звуки выстрелов. Другой участник драки забрался на возвышенность и открыл стрельбу.

После стрельбы мужчины подрались прямо на обочине. В результате на дороге остался разбитый легковой автомобиль Infitity. Рядом с иномаркой лежал мужчина в крови, позднее его госпитализировали.

Ранее в этот день сообщалось, что после потасовки участники драки, пытаясь скрыться с места происшествия, попали в аварию.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 283 УК РФ («Хулиганство»)». В отделение полиции доставили трех подозреваемых.

Точное количество участников потасовки пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.