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Драка со стрельбой произошла в Долинске на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Драка со стрельбой произошла в Долинске на Сахалине, возбуждены два уголовных дела. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел 22 июля на проспекте Победы. В Сети распространилось видео с дракой с участием десятка мужчин, в ходе которой применялось оружие, а также таранили друг друга автомобили. Как уточнили в правоохранительных органах, после потасовки ее участники, пытаясь скрыться с места происшествия, попали в аварию.

«ОМВД России по городскому округу Долинский возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 283 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в отделение полиции доставили трех подозреваемых, также правоохранители установили личности трех участников драки.

Точное количество участников потасовки пока не известно. Подробности случившегося выясняются.

Ранее, 19 июля, около 20 мигрантов устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов (ЖК) в подмосковной деревне Дрожжино. По предварительной информации, в ходе конфликта произошла стрельба из травматического пистолета.

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