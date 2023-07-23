Масштабный сбой произошел в работе «Википедии»

Пользователи Wikipedia («Википедии») из ряда стран мира в ночь на 23 июля начали жаловаться на сбои в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что около 3:00 по мск начали поступать первые жалобы в работе онлайн-энциклопедии.

Основное количество жалоб пришлось на пользователей из Великобритании, откуда поступило больше 1,5 тыс. обращений по поводу нарушений работы веб-сайта.

Также перебои наблюдались и в Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польше и Франции.

Ранее, 19 июля, глобальный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Проблему зафиксировал сервис Downdetector. О сложностях с доступом сообщали пользователи из США, Италии, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции. Также на ошибки в работе мессенджера жаловались в России.

Ранее, 16 июля, появилась информация о серии мощных вспышек на Солнце, одна из которых привела к перебоям со связью на Земле.

До этого, 11 июля, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований заявили, что в 2025 году мощная солнечная буря может вызвать «интернет-апокалипсис».