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Вспышка на солнце привела к сбоям связи на Земле

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Фото: TASS/Zuma
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Три мощные вспышки, одна из которых привела к перебоям со связью на Земле, произошли на Солнце в воскресенье, 16 июля. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.

«В 11:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится на сайте института.

Две другие вспышки произошли в 18:08 и 20:46. Они продолжались 15 и 28 минут соответственно.

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Ранее, 11 июля, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований заявили, что в 2025 году мощная солнечная буря может вызвать «интернет-апокалипсис».

По словам специалистов, солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики. Так, по их мнению, некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться.

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