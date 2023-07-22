В ТЦ «Времена года» завершены спасательные работы после прорыва трубы с кипятком

В московском торговом центре «Времена года» завершены спасательные работы после прорыва трубы с кипятком. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил врио начальника главка МЧС России по Москве Юрий Ткаченко.

«Все последствия ликвидированы, сейчас ищут прорыв трубопровода. Вся ситуация нормализовалась», — сообщил он.

Авария с прорывом горячей воды произошла в ТЦ ранее в этот день. В результате инцидента четыре человека погибли. Девять человек госпитализировали, они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.

Сотрудница ТЦ Влада сообщила «Известиям», что никакого оповещения персонала и посетителей центра в момент аварии не было. Сама девушка узнала о ЧП из новостей и рассказала, что спустя 15–20 минут после прорыва люди не могли понять, что происходит.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС РФ, причиной аварии стал прорыв внутреннего теплопровода.