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Названа дата премьеры сериала из вселенной Джона Уика «Континенталь»

Deadline: приквел франшизы о Джоне Уике «Континенталь» выйдет в конце сентября
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Фото: Lions Gate Television
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Премьера сериала-приквела франшизы о заказном убийце Джоне Уике, рассказывающем об истории отеля «Континенталь», состоится на стриминговой платформе Peacock 22 сентября. Об этом 22 июля сообщил портал Deadline

Первый эпизод получил название «Ночь 1». Второй зрители увидят 29 сентября, а третий — 6 октября.

В работе над сериалом были заняты исполнительный продюсер и режиссер Альберт Хьюз, исполнительный продюсер Маршалл Персингер, а также постановщик боевиков Ларнелл Стовалл, художник-постановщик Дрю Боутон и редактор Рон Розен.

Картина расскажет о жизни менеджера отеля Уинстона Скотта. Отель «Континенталь» покажут его глазами, когда обстоятельства втянут Скотта в криминальный Нью-Йорк 1970-х годов прошлого века.

Роль Скотта исполнит актер Колин Вуделл, отмечает «Газета.Ru».

Также к проекту присоединится Мел Гибсон, которому досталась роль персонажа Кормака. Шоураннерами и сценаристами сериала стали Грег Кулидж и Керк Уорд.

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В середине июня режиссер фильма «Джон Уик 4» Чад Стахелски рассказал, что картина получит удлиненную режиссерскую версию. Длительность театральной версии «Джона Уика 4» составляет 2 часа 49 минут. Премьера фильма состоялась в марте 2023 года.

В конце мая стало известно, что в производство запущен пятый фильм франшизы. Главную роль вновь исполнит Киану Ривз. Суммарные сборы фильмов франшизы «Джон Уик» после выхода четвертой части превысили $1 млрд в мировом прокате.

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