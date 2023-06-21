Режиссер «Джона Уика 4» анонсировал выход расширенной версии

Фильм «Джон Уик 4» получит удлиненную режиссерскую версию. Об этом 16 июня рассказал режиссер картины Чад Стахелски.

«Да, я работал над расширенной версией, которую мы почти закончили. Есть еще один кусок, минут на 10–15, который мы вернули обратно. Мы вырезали большую часть Берлина, целого персонажа по имени Фрау, довольно забавную сцену с Джоном и еще одну сцену между ним и Трекером, несколько других небольших экшен-сцен, которые мы вернем», — сказал он порталу ComicBookMovie.

Длительность театральной версии «Джона Уика 4» составляет 2 часа 49 минут. Премьера фильма состоялась в марте 2023 года.

В конце мая стало известно, что в производство запущен пятый фильм франшизы. Глава киностудии Lionsgate Джо Дрейк подтвердил работу над картиной и то, что главную роль вновь исполнит Киану Ривз.

Суммарные сборы фильмов франшизы «Джон Уик» после выхода четвертой части превысили $1 млрд в мировом прокате.