Иммунолог рассказал о способах заразиться менингитом

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов 22 июля перечислил способы заразиться менингитом.

Для данного заболевания, указал иммунолог, характерно воспаление мозговой оболочки. При этом менингит делится на вирусный и бактериальный.

«Первый — вирусный, так называемый серозный. Он легкий, переносится в основном фекально-оральным путем. Вирус живет в жаркое время в закрытых непроточных водоемах, это одна из разновидностей кишечного гриппа. Тяжелый менингит — гнойный, он бактериальный. Микроб передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке и у большинства людей никак не проявляется, при этом при кашле и чихании человек заражает тех, с кем общается», — приводит слова Жемчугова радио Sputnik.

Как добавил специалист, заболевание может протекать в форме насморка и боли в горле, но происходит это реже. Кроме того, возбудитель менингита может проникнуть в мозг, чем способен вызвать воспаление с потерей сознания, судорогами, спазмами и даже привести к инвалидности и смерти, подчеркнул иммунолог.

Между тем менингит — редкое заболевание, поэтому нет необходимости вводить вакцину повсеместно. Ее используют по эпидемическим показаниям, при этом большие эпидемии бывают редко.

«Чаще всего бактериальный менингит возникает в организованных коллективах, где высокая плотность, люди много контактируют и не очень хорошая вентиляция в помещениях. Это могут быть школы, училища. Если микробом заражается человек, который предрасположен к воспалению, к заболеванию с клиническими проявлениями, то начинается вспышка. Сотрудники Роспотребнадзора начинают исследовать людей, берут мазки из носоглотки, выявляют контактировавших и наблюдают две-три недели за теми, кто контактировал. Всех контактных вакцинируют, и так гасится вспышка», — указал Жемчугов.

Ранее, 18 июля, педиатр, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал «Известиям», что вирусный менингит у детей при своевременно оказанной помощи обычно хорошо поддается лечению. Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция, однако затем симптомы могут усугубиться.

Между тем 7 июля иммунолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что вакцина от менингококка может не сработать при высоких дозах патогена или несовпадении по штамму. Вакцины действуют против конкретных штаммов, однако даже при совпадении штамма вакцина может не сработать, предупредил биолог.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.