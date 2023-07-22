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Посла РФ вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о Сталине

Премьер Польши заявил, что посла РФ вызовут в МИД страны из-за слов Путина о роли Сталина
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Фото: TASS/PAWEL SUPERNAK
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 июля заявил, что посла России в Варшаве Сергея Андреева вызовут в МИД страны в связи с заявлением российского президента Владимира Путина о роли СССР и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности.

По его словам, тот факт, что Сталин виновен в гибели населения Польши, не подлежит обсуждению и является исторической правдой.

«Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков. Историческая правда не обсуждается. Посол России будет вызван в министерство иностранных дел», — написал Моравецкий в своем Twitter-аккаунте.

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Ранее в этот день Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Также российский лидер напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит. Глава государства сказал об этом на фоне заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что он допускает отправку военных на Украину после конфликта.

Историк Дмитрий Суржик в беседе с «Известиями», комментируя слова Путина, объяснил, что земли, которые Польша получила после окончания Второй мировой войны, закладывали основы советско-польской дружбы в послевоенное время. Однако сейчас страна заинтересована в территориальном расширении, чтобы «отбросить Россию».

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