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Историк Суржик объяснил слова Путина о землях Польши как «подарке Сталина»

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Земли, которые Польша получила после окончания Второй мировой войны, закладывали основы советско-польской дружбы в послевоенное время, однако сейчас страна заинтересована в территориальном расширении, чтобы «отбросить Россию». Такое мнение 21 июля выразил историк Дмитрий Суржик, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что западные территории современной Польши были подарком Иосифа Сталина Варшаве.

Историк объяснил, что после окончания Второй мировой войны Польша получила ряд территорий, в том числе часть Восточной и Западной Пруссии. Эти земли, как отметил Суржик, были переданы в основном по настоянию советского руководства в интересах Польши, будущей Польской Народной Республики. Он полагает, что таким образом руководство СССР пыталось заложить основы дружбы Москвы и Варшавы.

«Как мы помним, в межвоенной Польше господствовала доктрина прометеизма, направленная однозначно против СССР, а Польская Народная Республика в силу ли этих территориальных изменений или по другим мотивам, но была достаточно лояльна к Советскому Союзу», объяснил историк.

Как добавил Суржик, в современной Польше сильно проявляются реваншистские настроения. В том числе это относится и к правящей партии «Право и справедливость», которая на протяжении десятилетий озабочена «концепцией междуморья».

«Эта концепция заключается в том, что Польша должна подчинить своему влиянию, а лучше расшириться территориально и занять земли от Балтики до Черного моря с тем, чтобы отбросить Россию от этих территорий», заметил историк.

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Ранее в этот день Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Глава государства сказал об этом на фоне заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что он допускет отправку военных на Украину после конфликта.

По словам Дуды, НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой участвовали бы польские солдаты и следили за соблюдением режима прекращения огня.

Путин объяснил это целью оккупации территории Украины.

В тот день официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что Варшава может претендовать на присвоение украинских территорий.

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