Всевидящее эко: «зеленые» бренды попросили не приравнивать к органике

Торговля снимет с полок тысячи товаров под брендами со словом «зеленый» в названии. Продукцию этих марок розница реализует уже несколько лет. Но из-за недавно изменившегося законодательства товары с такой маркировкой теперь считаются органическими, и их экологичность нужно доказать. Но для, например, косметической продукции это невозможно, поэтому торговые сети просят сделать исключение для «зеленых» брендов. Однако в Минсельхозе напомнили, что основная идея закона — минимизировать риски введения потребителей в заблуждение. Эксперты уверены, что на рынке экологически чистой продукции давно следует начать наводить порядок.

Навести порядок

В этом году Госдума внесла поправки в закон об органической продукции, которую нельзя производить с использованием химии, в июле он прошел три чтения и был принят. К ней теперь можно отнести товары с маркировкой «зеленые», «эко», «био». На практике это значит, что если производители захотят поставить на товаре такую маркировку, им придется подтвердить статус экологически чистой продукции. Законодатели сделали исключение лишь для сельхозпродукции, которая зеленая по цвету. Такой подход используют для того, чтобы покупатели не путались в понятиях, указанных на упаковке товара.

В России зарегистрировано более 100 товарных знаков с использованием слова «зеленый» в наименовании бренда, сказано в письме X5 Group главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. Например, только в «Пятерочке» и «Перекрестке» представлено более 2 тыс. единиц продукции с торговыми марками, где в названии есть «зеленый». Но доказать органическое происхождение этих товаров невозможно, например, если речь идет о винном или этиловом спирте, аперитивах, бренди и так далее.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В Сети подчеркнули, что Гражданский кодекс РФ позволяет бизнесу индивидуализировать свои товары с помощью регистрации товарных знаков. Также там считают, что «органическое регулирование» не должно ограничивать гражданские права. Поэтому в X5 предложили парламентариям сделать исключение для «зеленых» брендов.

В ассортименте федеральных торговых сетей тысячи позиций, в наименовании которых в разной форме используется слово «зеленый», заметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

— Это собственные торговые марки сетей и сторонние бренды. Часть продукции в принципе нельзя сертифицировать как органическую. Введение ограничений в части использования термина и его законодательное приравнивание к понятию «органический» сделает невозможным использование большого числа уже зарегистрированных товарных марок и знаков, — подчеркнули в АКОРТ.

С этой аргументацией согласны и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организация также обратилась с письмом в правительство и Госдуму. Объединение также предлагает сделать исключение из действующего регулирования для торговли, у которой есть бренды с названием «зеленый». По данным АКИТ, такие торговые марки розница использует в разных категориях продукции: мясная, молочная, рыбная, бакалея, хлеб, мед, квасы, пиво, алкоголь и косметика.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Однако основная идея закона — минимизировать риски введения потребителей в заблуждение путем дополнения перечня слов, используемых для маркировки органической продукции, напомнили «Известиям» в Минсельхозе.



Логика выбора слов учитывает сложившуюся практику. Слова «биологический», «экологический», «зеленый» в наименовании продукции воспринимаются потребителями как указание на экологически чистый продукт, добавили там.

«Известия» направили запросы в секретариат Владимира Кашина, в правительство РФ и главному автору поправок сенатору Вячеславу Тимченко.

Доказать подлинность

На рынке экологически чистой продукции следует наводить порядок, для того чтобы покупатель был уверен в покупке, подчеркнул «Известиям» зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В большинстве стран мира обозначения «органический», «эко», «био» и «зеленая продукция» используются для выделения еды, которую произвели без применения генной модификации, сельскохозяйственной химии, антибиотиков, — заметил он. — Такая продукция заметно дороже произведенной по индустриальным технологиям, которые минимизируют риски потери урожая или падежа поголовья.



Маркетологи трудились над тем, чтобы ассоциативно вызвать у покупателя доверие к продуктам с пометкой «зеленый», но это граничит с обманом людей и недобросовестной конкуренцией, если у продукта нет доказательств органичности, то есть соответствующего сертификата, выданного аккредитованным органом, добавил эксперт. Поэтому если компания зарегистрировала товарный знак, содержащий слово «зеленый», то логично будет привести состав продукта в соответствие с названием, то есть пройти сертификацию, уверен Дмитрий Леонов.

Если товар не соответствует критериям экологически чистой, органической продукции, то недобросовестно и неправомерно по отношению к потребителю использовать слово «зеленый», сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Законодательные поправки направлены именно на то, чтобы не допустить того, чтобы покупателя ввели в заблуждение, заметил он.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— При этом одобренный Советом Федерации закон не препятствует реализации косметической или иной продукции с подобными обозначениями, если она выпущена в обращение до 1 сентября 2024 года, — подчеркнул эксперт. — Снимать с полок, утилизировать или перемаркировывать продукцию не нужно. У изготовителей и продавцов есть больше года, чтобы реализовать товары с прежними этикетками и подготовиться к вступлению в силу обновленных требований.

Таким образом, закон в полной мере обеспечивает баланс интересов потребителей и бизнеса. Поэтому и отменять или корректировать его нет необходимости, резюмировал эксперт.