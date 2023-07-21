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Telegram запустил функцию сториc для пользователей с премиум-аккаунтом
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Telegram запустил функцию сториc для пользователей с премиум-аккаунтом

Telegram запустил функцию сториc для пользователей с премиум-аккаунтом мессенджера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В мессенджере Telegram после очередного обновления 20 июля появилась функция публикации Stories. Для использования этой новой возможности нужно обновить приложение в Google Play или App Store.

Просматривать сторис могут абсолютно все пользователи мессенджера, но публикация доступна только владельцам платной подписки.

Разработчики мобильного приложения Telegram сообщили, что ограничения для владельцев бесплатных аккаунтов снимут спустя месяц — 21 августа.

Сторис пользователя доступны только тем людям, которые добавили его в свои контакты в мобильном телефоне или в приложении. Сам владелец аккаунта может настроить видимость своих сторис для других пользователей.

Из нестандартных возможностей: пользователи могут добавлять других людей в архив сторис, чтобы они оставались под рукой даже спустя сутки после публикации.

Призывный клик: мошенники обновили известную схему кражи аккаунтов в Telegram
При чем здесь детские рисунки и путевки в летние лагеря

Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов 27 июня высказал мнение, что благодаря введению формата сториc Telegram способен «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов. По его словам, появление такого формата — давно ожидаемое нововведение, которое хотели пользователи мессенджера.

Накануне, 26 июня, российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в июле в мессенджере новой функции — возможности записывать и делиться сториc, а также просматривать и оценивать чужие.

В мае эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий дал рекомендации по защите аккаунта в Telegram от кражи. По его словам, основной способ кражи — отправка пользователю ссылки на сторонний сайт, который просит ввести код. Таким образом мошенники получают право менять пароль от аккаунта.

Для того чтобы не попасться на эту уловку, он посоветовал не переходить по ссылкам от неизвестных пользователей и каналов, а также никому не сообщать одноразовый код независимо от канала коммуникации.

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