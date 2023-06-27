В мессенджере Telegram появятся сториз

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление функции сториз в мессенджере. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 26 июня.

По его словам, решение был принято на основании просьб пользователей сервиса. После внедрения новой функции можно будет определить круг лиц, которые смогут просматривать сториз, сообщает НСН. Они будут доступны всем, только списку контактов при учете исключений, отдельным лицам или списку друзей.

Срок отображения сториз также можно будет определить самостоятельно: на 6, 12, 24 или 48 часов, пишет RT. Также можно будет оставить сториз навсегда и делать текстовые подписи, пишет Life.ru. Кроме того, в сториз можно будет отмечать других людей, публковать в них фото и видео.

Помимо этого, будет поддержка записи сразу на две камеры — тыльную и фронтальную, уточняет сайт kp.ru. Уточняется, что у пользователей будет возможность репостить сообщения из каналов.

Располагаться сториз будут в верхней части приложения над списком чатов. В настоящее время новая функция находится на этапе тестирования, пользователям обновление станет доступно в начале июля, сообщает телеканал «360».

В мае эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий дал рекомендации по защите аккаунта в Telegram от кражи.

По его словам, основной способ кражи аккаунтов в Telegram происходит путем отправки пользователю ссылки на сторонний сайт, котоырй просит ввести код. Таким образом мошенники получают право менять пароль от аккаунта.

Для того чтобы не попасться на эту уловку, пользователю не надо переходить по ссылкам от неизвестных пользователей и каналов, а также не стоит никогда никому сообщать одноразовый код независимо от канала коммуникации.