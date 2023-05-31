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Россиянам дали рекомендации по защите аккаунта в Telegram от кражи

IT-эксперт Лукацкий посоветовал для безопасности не переходить по неизвестным ссылкам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Основной способ кражи аккаунтов в Telegram происходит путем отправки пользователю ссылки на сторонний сайт. Об этом эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал в среду, 31 мая.

По словам специалиста, после того, как пользователь мессенджера переходит по ссылке, ему приходит одноразовый код. Затем потенциальную жертву просят ввести этот код в определенном поле или отправить его внутри Telegram.

«Так мошенники получают право поменять пароль пользователя, меняют его на свой, и дальше либо используют все ресурсы пользователя для своих целей, либо шантажируют, либо требуют вознаграждение для возврата доступа. Это стандартная схема, как и для угона или получения доступа к интернет-банку, к интернет-сервисам на перевод денежных средств», — отметил IT-эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Лукацкий подчеркнул, что для того, чтобы не попасться на эту уловку, пользователю не надо переходить по ссылкам от непонятных пользователей и каналов, а также не стоит никогда никому сообщать одноразовый код независимо от канала коммуникации.

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Ранее, 29 мая, в компании F.A.С.С.T. (разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями) сообщили «Известиям», что в марте–апреле 2023 года количество попыток перехвата учетных записей пользователей в сервисах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) выросло на 59% по сравнению с январем–февралем. Эксперты компании предупредили, что такие действия могут привести к утрате контроля за личным кабинетом и, как следствие, потере денег.

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