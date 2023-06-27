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Эксперт предрек Telegram приток пользователей после введения сториз

Эксперт Черноусов: Telegram может получить еще больше пользователей после введения сториз
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Rüdiger Wölk
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Благодаря введению формата сториз Telegram способен «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов. Такое мнение 27 июня высказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Накануне, 26 июня, российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в июле в мессенджере новой функции — возможности записывать и делиться сториз, а также просматривать и оценивать чужие. По словам Дурова, нововведение планируется в июле.

Как отметил Черноусов, появление такого формата — давно ожидаемое нововведение, которое хотели пользователи мессенджера.

«Сейчас он есть практически на любых платформах и приложениях и используется для привлечения внимания к своему профилю в социальной сети. Формат показа фотографии или видео в течение нескольких секунд — отличный способ повысить вовлеченность подписчика к своему контенту. В результате этого нововведения Telegram способен «съесть» еще больший кусок аудитории у конкурентов», — заявил обозреватель «Известий».

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В мае эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий дал рекомендации по защите аккаунта в Telegram от кражи. По его словам, основной способ кражи — отправка пользователю ссылки на сторонний сайт, который просит ввести код. Таким образом мошенники получают право менять пароль от аккаунта.

Для того чтобы не попасться на эту уловку, он посоветовал не переходить по ссылкам от неизвестных пользователей и каналов, а также никому не сообщать одноразовый код независимо от канала коммуникации.

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