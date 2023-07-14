Призывный клик: мошенники обновили известную схему кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники обновили популярную схему кражи аккаунтов в Telegram. Теперь они добавляют потенциальную жертву в специальный канал в мессенджере, где размещают объявление от имени некой женщины, которая просит помочь ребенку выиграть путевку в детский лагерь. Как только человек переходит по ссылке, его просят ввести номер телефона и код доступа для авторизации, после чего данные оказываются у злоумышленников. Эксперты по безопасности отметили, что летом в целом наблюдается рост активности злоумышленников, в частности число атак на Telegram во II квартале выросло на 39% . Во многом это связано с тем, что во время отпусков и отдыха пользователи могут быть менее бдительными и осторожными в интернете.

Недетская забава

В Сети модернизировали популярную схему кражи аккаунтов в Telegram. Пользователя мессенджера добавляют в канал, в котором злоумышленники размещают сообщение от имени некой женщины . Согласно легенде, у ее хороших знакомых дочка попала в финал конкурса рисунков и нужно проголосовать за работу, чтобы девочка смогла выиграть поездку в лагерь, для этого ей необходимо 500 голосов , рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Пользователю предлагают перейти по ссылке, которая также указана в сообщении. Однако в реальности человек попадает на фишинговый ресурс , который маскируется под страницу авторизации в Telegram. На нем просят ввести номер телефона и код подтверждения — именно эти данные и нужны мошенникам для кражи аккаунта , сообщили специалисты по информационной безопасности.

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— Обнаруженный фишинг — яркий пример того, как злоумышленники упрощают себе задачу и слегка меняют работающие легенды под актуальную новостную повестку. За основу они взяли схему, которая получила широкое распространение еще зимой прошлого года, — голосование за детский рисунок , и адаптировали под летний период. Вероятно, ее эффективность связана с тем, что данная тема звучит правдоподобно, — объяснила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Полученный доступ к аккаунтам злоумышленники могут затем использовать для различных целей, в том числе для кражи конфиденциальных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений , считают в компании.

Другие схемы

Кроме схемы с детскими рисунками злоумышленники используют и другие методы для получения доступа к аккаунтам пользователей Telegram. Например, в последнее время киберпреступники размещают офлайн объявления с QR кодом , рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

— В этом случае мошенники создают фальшивые QR-коды, которые выглядят как официальные, и распространяют их через различные каналы, например, электронные письма или социальные сети или общественных местах — ТЦ, кафе, подъезды домов , — продолжил специалист.

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Когда пользователь сканирует такой поддельный QR-код с помощью приложения Telegram, его учетные данные могут быть перехвачены злоумышленниками. Это может привести к несанкционированному доступу к учетной записи и возможности контроля над ней , резюмировал Петр Куценко.

— Также известна схема, когда злоумышленники создавали аккаунт и выдавали его за чат «Избранное» (Saved). Там люди зачастую хранят фото документов, пароли от различных сервисов, реквизиты карт и так далее. Пользователь думал, что сохраняет информацию у себя, а на самом деле отправлял ее напрямую мошенникам , — добавил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.ZONE Евгений Волошин.

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Киберпреступники действуют изощренно и в атаках используют самые разные схемы, чтобы войти в доверие к жертве, сказала аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина. Они могут рассылать сообщения с просьбой проголосовать за их знакомого в детском конкурсе, предлагать работу. Также распространены случаи мошенничества с криптовалютой, в которых злоумышленники предлагают вложиться в якобы прибыльный проект, обещая вернуть в разы больше , объяснила она.

Чтобы защититься от подобных схем, в Минцифры советуют настроить двухфакторную аутентификацию . К сообщили «Известиям» в ведомстве, в этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта .

Летний сезон

В целом же, по данным «Лаборатории Касперского», количество фишинговых атак на Telegram во II квартале выросло на 39% . А всего с начала года было выявлено 4132 сайта, через которые мошенники похищали данные пользователей мессенджера , отметили в компании Bi.ZONE.

— Интерес злоумышленников к краже аккаунтов действительно сохраняется. В том числе потому, что Telegram сейчас — самый популярный мессенджер у российских пользователей . Угнанные учетные записи могут применяться в том числе для атак с применением социальной инженерии. Например, когда друзья и родственники человека получают от его имени сообщения с просьбой помочь, срочно перевести деньги и так далее , — отметил Евгений Волошин.

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Летний сезон — период естественного роста атак в интернете, поскольку многие люди начинают проводить много времени онлайн . Это создает для злоумышленников больше возможностей для фишинговых атак. Также во время отпусков и отдыха пользователи могут быть менее бдительными и осторожными в интернете, что делает их более уязвимыми , полагает Петр Куценко.

— С каждым годом приток пользователей Telegram увеличивается, и мошенники не остаются в стороне. По нашим данным, в I квартале 2023 года почти каждая седьмая атака на частных лиц с использованием социальной инженерии начиналась в мессенджерах , — отметила Екатерина Семыкина.

Рост количества фишинговых страниц может быть связан в том числе и с расширением партнерских программ мошеннических группировок . Так, снижается порог входа, не требуются сложные технические знания, поддерживается приток новых участников , сказал руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев.