Буланова поддержала пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку

Российская певица Татьяна Буланова 21 июля выразила поддержку девочке Ангелине, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту. Родители девочки погибли при взрыве.

«Ангелина, мы с тобой! Поддерживаем и переживаем всей страной. Всё будет хорошо!» — сказала Буланова.

На данный момент девочка находится под наблюдением врачей. Накануне ее доставили для продолжения лечения в ведущую детскую федеральную клинику в Москве — РДКБ Минздрава России.

Ранее, 18 июля, главный врач ДККБ в Краснодаре Елена Клещенко сообщила, что девочка находится в стабильном состоянии.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оба родителя девочки погибли, а ее госпитализировали самолетом санавиации.

В тот же день девочку доставили вертолетом из Темрюкской центральной районной больницы в реанимацию ДККБ.

В руководстве Краснодарского края сообщили, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки нет. У нее диагностированы повреждение грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести.