Плясать под ИИ-дудку: как музыканты используют нейросети

Искусственный интеллект (ИИ) активно интегрируется во все сферы жизни человека, и музыкальная индустрия не стала исключением. Но использование нейросетей в области культуры и искусства вызывает множество споров, хотя первые известные эксперименты в искусственной генерации музыки проводились еще в 50-х годах XIX века. В современных ИИ-сервисах для создания музыки, их принципе работы, а также вопросах авторского права на сгенерированное произведение разбирались «Известия».

Сфера действия

Первой, кто заговорил о попытках написания машинной музыки, была изобретательница двоичного кода Ада Лавлейс. В 1843 году она написала, что аналитическая машина Чарльза Бэббиджа может сочинять осмысленные отрывки музыки любой сложности и длины. Нынешняя инди-поп-звезда Граймс (Клер Элис Буше) разрешила использовать свой голос для генерации ИИ-композиций в обмен на половину гонорара.

Область применения и возможности ИИ почти безграничны. Искусственный интеллект способен генерировать музыкальные композиции, интегрировать в них голоса давно умерших исполнителей и создавать неизвестные ранее музыкальные жанры. В России наибольшей популярностью пользуются программы AIVA, Mubert, MuseNet и онлайн-сервис по созданию ремиксов TheWubMachine. Об этом «Известиям» рассказала композитор, старший преподаватель НИУ ВШЭ Евгения Евпак.

Первая полностью автоматическая вычислительная машина Чарльза Бэббиджа, 1871 год Фото: Getty Images/Science & Society Picture Library

По словам эксперта, существенный вклад в упрощение работы студийных звукорежиссеров в январе этого года внес бренд Adobe. Компания создала новый бесплатный сервис Enhance Speech для улучшения качества бытовых записей речи на диктофон до уровня студийного. Эта технология уже используется московскими звукорежиссерами в кинопроизводстве.

Технический директор направления ИИ Softline Digital Максим Милков рассказал «Известиям», что набор функций ИИ-сервисов для музыкантов достаточно обширный.

— Это и генерация музыки по «подсказкам» в виде текстовых описаний, видео- или аудиофрагментов. Можно даже напеть мелодию и попросить нейросеть создать по данному мотиву целую композицию. Кроме того, силами искусственного интеллекта можно делать постобработку и мастеринг звуковых дорожек, — поделился Милков.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Эксперт подчеркнул, что отличить нейромузыку от других композиций довольно сложно, но всё зависит от стиля и сложности композиции. Сочинить симфонию для оркестра и качественно ее озвучить — всё еще сложная задача для ИИ. Если говорить про стили электронной музыки, то, скорее всего, даже профессионал не обнаружит подмену.

— Выявление сгенерированных нейросетями композиций возможно. Но ирония состоит в том, что для решения этой задачи также используются нейросети, — заключил эксперт.

ИИ может применяться на разных этапах создания музыкального произведения: от получения необычных синтезированных звуков и новых инструментов до генерации самой мелодии. При этом человек, создающий такую музыку, может выбирать различные инструменты и интегрировать их в свой уникальный творческий план. Этим поделился с «Известиями» доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Дмитрий Сошников.

— Основное, что могут делать нейросети, — извлекать какие-то паттерны из входных данных, на которых такие модели обучаются. Если мы будем обучать нейросеть на последовательностях нот, она будет генерировать мелодии, если на звуковых волнах или спектрограммах звучания различных инструментов — она будет генерировать звучащие по-новому инструменты , — подчеркнул эксперт.

Фото: Global Look Press/Michael Hartmann

Опыт и перспективы

Музыкант и лидер рок-группы «Каренина» Алекс Полянский в беседе с «Известиями» рассказал, что относится положительно к внедрению ИИ в музыкальную индустрию.

— Сейчас музыку создают люди, зачастую не очень понимающие, что такое музыка. Когда появится система, способная обработать весь мировой трек-лист и выбирать действительно качественную музыку, тогда конкуренция выйдет на новый уровень. Человеку предстоит постоянно доказывать, действительно ли он лучше искусственного интеллекта, — отметил музыкант.

Нейросеть не может знать, какой художественный образ сформировался в голове музыканта, и не учтет ряд параметров, чтобы завершить произведение в изначально задуманном смысле. Более того, технологии ИИ, существующие сегодня, практически ничего самостоятельно не сочиняют. Скорее, они действуют по определенному алгоритму или прописанному коду. Пока что возможности ИИ исчерпываются созданием технической музыки, которую используют только там, где она не имеет существенного значения, рассказал «Известиям» композитор Семен Кривенко-Адамов.

Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik

— Уже одна только мысль замены творческого труда человека ИИ-технологиями вызывает стресс у многих моих коллег в сфере искусства и культуры. И это неудивительно, ведь появление нейросетей прежде всего влияет на жизнь людей интеллектуального и творческого труда, а неизвестность порождает страх, — отметил эксперт.

Композитор придерживается мнения, что нейросети не смогут полностью заменить человеческий труд. ИИ может имитировать звучание известного произведения или создать подобие художественного шедевра средневекового мастера, но созидательная деятельность по-прежнему останется за человеком. Семен Кривенко-Адамов считает, что в будущем нейросети будут лишь облегчать рутинные этапы интеллектуального производства, что может привести к положительным социальным изменениям. Например, к сокращению рабочей недели или снижению количества должностных обязанностей.

— В своей творческой деятельности технологиями ИИ я практически не пользуюсь. Исключением является один-единственный сайт (bakuage.com), который с помощью ИИ-технологий помогает сделать быстрый мастеринг трека для демонстрационного показа произведения заказчику, — заключил эксперт.

Искусство нейросетей

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Преподаватель НИУ ВШЭ Евгения Евпак рассказала «Известиям» об эмпирическом исследовании, которое проводилось на основе экспертных интервью ведущих московских академических композиторов. Из результатов исследования следует, что сгенерированный ИИ-контент нельзя приравнивать к искусству. Большинство экспертов сходятся во мнении, что, как правило, генеративная музыка не вызывает чувственной реакции слушателя. Она безэмоциональна , композиционно и стилистически структурирована с ошибками мелодического интонирования и логики гармонизации, а главное — в большинстве своем примитивна. ИИ-музыка интересна лишь как некий «скелет» — структура, которая подлежит дальнейшей проработке живым человеком со сформированным художественным вкусом.

Правовое регулирование

Адвокат и партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев рассказал, что в настоящее время вопрос авторского права на ИИ-произведения в России и в мире является дискуссионным. В разных странах имеются разные принципы, регулирующие результаты деятельности нейросетей, при этом большинство признают право авторства за пользователем.

— В России автором может быть только физическое лицо. А вопрос о том, кто будет автором — создатель нейросети или пользователь, — дискуссионный. При этом нельзя исключать, что результатом деятельности искусственного интеллекта может быть переработка ранее загруженной в него информации и что это может нарушать авторские права авторов исходных произведений. Мне видится, что право авторства должно быть за пользователем нейросети или результат такой деятельности не должен охраняться авторским правом в принципе , — считает Владимир Шалаев.

Фото: Getty Images/Kosamtu

Евгения Евпак рассказала, что данный вопрос обсуждался в рамках дискуссии о правовом статусе сервисов искусственного интеллекта на Российской креативной неделе в июле этого года. Большинство экспертов сошлись во мнении, что права на материал сгенерированного музыкального контента (компиляции без человеческого участия и доработки музыкального продукта) принадлежат компании — производителю онлайн-сервиса генерации музыки. К слову, это условие чаще всего прописывается в публичной оферте таких онлайн-сервисов, но есть и исключения.

— Правообладатель может меняться в зависимости от статуса подписки пользователя. Так, например, сервис AIVA разрешает пользователям премиальной подписки выкупать права на сгенерированный музыкальный контент, который чаще всего используется в качестве фоновой музыкальной подложки в эфирах телевизионных программ отечественных телеканалов, — рассказала эксперт.