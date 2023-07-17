Иваново выпустит бренд Ushiqlo

Осенью «Ивановская текстильная компания» запустит свой новый бренд Ushiqlo, он будет ориентирован на продажи на маркетплейсах. Предприятие впервые запустит реализацию в таком канале сбыта. Речь идет о коллекции молодежной одежды, сообщил «Известиям» 17 июля глава компании, вице-президент Ассоциации текстильщиков Юрий Шилов.

По его словам, бренд созвучен с ушедшим иностранным именем, что может привлечь интерес покупателей.

«Сейчас мы активно готовимся к запуску новой марки, идет утверждение коллекции, осенью одежда поступит в продажу. На такой шаг меня подтолкнули сотрудники предприятия, которые сами предложили и разработали этот проект», — уточнил он.

Шилов добавил, что сейчас сотрудники компании также работают над двумя другими аналогичными коллекциями: женская одежда Spella и одежда для детей Hamsters.

29 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. Российский лидер подчеркнул, что компании РФ производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

При этом 26 февраля сообщалось, что, по информации Союза торговых центров, в этом году в России может появиться около 15–20 иранских марок одежды.

29 марта стало известно, что, согласно исследованию NF Group, по итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых турецких брендов.