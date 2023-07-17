Эксперты спрогнозировали восстановление курса рубля

В ближайшие дни курс рубля может продолжить восстановление, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Об этом он рассказал «Известиям» 17 июля.

«Рубль в ближайшие дни может попытаться развить восстановление, стартовавшее в начале июля от многомесячного минимума. Этому будет способствовать приближение налогового периода экспортеров, который приходится на последнюю неделю месяца. Компании могут заранее продавать для фискальных платежей иностранную валюту, опасаясь, что столь выгодного курса может не быть ближе к окончанию налогового периода», — отметил он.

Как объяснил эксперт, пока российская нацвалюта остается под давлением дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением.

В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев привел прогноз, согласно которому на этой неделе доллар может достигнуть 88–92 рублей, евро — 99–103 рублей, юань — 12,4–12,9 рубля.

«На этой неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 88–92 [рубля] за доллар, 99–103 [рубля] за евро, 12,4–12,9 [рубля] за юань. Поддержать рубль сможет закрепление нефтяных цен Brent вблизи $80 за баррель и российской нефти Urals вблизи $60 за баррель», — уточнил он.

Кроме того, по словам Васильева, в пользу рубля останутся валютные интервенции в рамках бюджетного правила — Министерство финансов ежедневно продает юани в объеме 1,7 млрд рублей для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

«Мы полагаем, что повышение [Центробанком] ключевой ставки в эту пятницу на 50 б.п., до 8%, с сохранением жесткого сигнала в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет в моменте значимого влияния на курс рубля. Однако если Банк России пойдет на более крупное повышение ставки — на 75 б.п. или 100 б.п., — то это может привести к укреплению рубля в пятницу примерно на 0,5%. В среднесрочной перспективе (в течение недель и месяцев) повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль», — добавил Васильев.

Аналитик также подчеркнул, что повышение процентных ставок повлияет на охлаждение кредитования и снизит спрос на импорт, что также поддержит рубль.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики. Она заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля.