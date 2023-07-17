Директор «Ленкома» рассказал об удовлетворительном состоянии Глеба Панфилова

Режиссер Глеб Панфилов находится в удовлетворительном состоянии. Об этом 17 июля рассказал директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Состояние замечательное у Глеба Анатольевича, удовлетворительное. Лечат его врачи, обещают, что всё будет хорошо», — сказал он ТАСС.

По его словам, есть надежда, что скоро Панфилов будет выписан из больницы и вернется в театр.

Панфилова госпитализировали еще 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт имени Склифосовского в Москве.

На следующий день источник «Известий» сообщил, что состояние 88-летнего Панфилова оценивалось как тяжелое, есть осложнения, у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

При этом 15 мая Варшавер заявил, что у Панфилова несильный инсульт и он в удовлетворительном состоянии.

Панфилов является режиссером таких картин, как «Прошу слова», «Тема», «Прошлым летом в Чулимске», «Васса», «Иван Денисович».