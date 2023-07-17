В МИД РФ назвали «юридически ничтожным» решение Лондона о новых санкциях

Решение правительства Великобритании расширить санкции против России является «юридически ничтожным», сообщается в распространенном в понедельник, 17 июля, заявлении посольства РФ в Лондоне.

«Решение британского правительства от 17 июля сего года подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное», — цитирует ТАСС заявление посольства.

Диппредставительство также указало на «особый цинизм» Лондона, который ввел санкции спустя несколько часов после террористической атаки киевского режима против Крымского моста, в результате которого 14-летняя девочка осталась сиротой.

Ранее в этот день Великобритания внесла 14 новых позиций в антироссийский санкционный список.

19 мая ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. Тогда новые санкции касались якобы «кражи украинского зерна», а также были направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» РФ.

В том же месяце Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Британские власти поддерживают Украину на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, в связи с чем вводят антироссийские санкции. В марте в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически обнулились.