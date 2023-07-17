Дорогой дальнею

Сезон отпусков в разгаре. И, как уверяют эксперты, около половины отпускников в этом году предпочли добираться до мест отдыха на своих автомобилях. Признаем, что при грамотной организации поездки у такого способа передвижения немало достоинств. Но нередко автопутешественники, стремясь доехать поскорее, пренебрегают отдыхом в пути. Чем может обернуться такое пренебрежение и что нужно сделать для того, чтобы благополучно одолеть дорогу, выясняли «Известия».

Знали, но забыли

Согласно социологическому опросу, проведенном ВЦИОМом, более 70% автомобилистов считают, что управлять машиной в утомленном состоянии опасно. Респонденты отмечают, что уставший водитель подвергает угрозе как себя и своих пассажиров, так и других участников дорожного движения.

Вроде бы знают, но на практике пренебрегают этим знанием. Желание добраться поскорее у многих оказывается сильнее элементарного чувства самосохранения и провоцирует водителей на «рекорды дальнобойности». Едут без сна, без отдыха, исключительно на силе воли и ударных дозах кофеина. О том, к чему это может привести, рассказали в российской Госавтоинспекции.

— Примерно половина всех автоаварий, в том числе с тяжелыми последствиями, провоцируется элементарной усталостью водителя. — отмечает старший инспектор по особым поручениям главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД России) полковник полиции Антон Белан.

Он напомнил, что, согласно п. 2.7 ПДД, водителю запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. За нарушение режима труда и отдыха водители большегрузных автомобилей и автобусов, оснащенных тахографами, несут ответственность согласно ч. 3 ст. 11.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии с действующим законодательством после 4,5 часа управления машиной они по общим правилам обязаны сделать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Затем снова могут ехать еще 4,5 часа, после чего им следует отдыхать не менее 11 часов.

Поскольку легковые автомобили тахографами не оборудуются, доказать, что автомобилист находится за рулем больше положенного времени, практически невозможно.

— Вся надежда — на здравый смысл и сознательность самих водителей. Если говорить о дальних поездках, то Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам придерживаться режима, обязательного для профессиональных водителей, но при этом принимать во внимание свое состояние на текущий момент. — советует Антон Белан.

Пройти, не поднимая глаз

Согласно ряду исследований, утомленный водитель не менее опасен на дороге, чем автомобилист, севший за руль в состоянии опьянения. Врачи-сомнологи, изучающие сон и его нарушения, отмечают, что управление автомобилем в течение нескольких часов без перерыва значимо ухудшает внимание водителя и увеличивает время реакции. Говоря попросту, водителя начинает клонить в сон.

Идентифицировать это состояние можно уже по тому, как часто человек начинает моргать и как долго держит глаза закрытыми, поясняют сомнологи.

В обычном состоянии человек кратковременно (примерно на 50 миллисекунд) закрывает глаза примерно 15 раз в минуту. С ростом усталости частота морганий увеличивается до 60–70 раз в минуту — иными словами, человек начинает постоянно закрывать глаза. И это однозначный сигнал к тому, что пора искать место для парковки и отдыха.

Игнорировать предупреждающие сигналы организма опасно. Ситуация будет только усугубляться, и в какой-то момент водитель попросту уснет за рулем. Незаметно для себя. Пережившие это состояние водители рассказывают, что пребывали в уверенности, что управляют автомобилем. Они будто бы видели дорожные знаки, уходящую под колеса ленту асфальта, едущие по трассе автомобили… На самом же деле они спали, и все это им просто снилось...

Спи, моя радость, усни…

Самонадеянность — опасный попутчик. Водитель как главный гарант безопасности поездки обязан чутко прислушиваться к своему состоянию, отмечать изменения. Например, известный автопутешественник, блогер Александр Еликов рекомендует такой тест:

— Попробуйте вспомнить название последнего населенного пункта, который вы проехали, марку автомобиля, который вы обошли на дороге. Если не удается — значит, внимание и концентрация снижены, пора сделать перерыв в движении.

По словам эксперта, во время поездок на дальние расстояния лучше всего делать небольшие остановки на 10–20 минут каждые два-три часа. Их можно совместить с визитами на АЗС и кафе, просто остановиться в безопасном месте, прогуляться вокруг машины, немного размяться. Главное — ненадолго отвлечься от дороги и процесса управления автомобилем. Это позволит заметно увеличить работоспособность водителя, утверждает автопутешественник.

— Иногда полезно даже просто залезть в телефон: еще раз сверить маршрут навигатора, посмотреть новости, соцсети, ответить на сообщения в мессенджерах. Главное — сменить характер деятельности. Монотонность движения сама по себе действует усыпляюще, — считает Александр Еликов.

Самым сложным временем для движения на дальних прогонах он называет период вечерних сумерек. Большинство водителей едут уже довольно давно, но при этом пока еще не все ощущают усталость, которая на самом деле уже наступила. В этот период суток особенно опасным становится принцип «еду, пока не стемнеет», которого придерживается значительная часть автомобилистов.

Оптимальный способ борьбы с водительской усталостью — это все-таки сон. Перед дальней дорогой водителю необходимо хорошо выспаться и уже в пути при первых признаках сонливости добраться до ближайшей АЗС или любой изолированной площадки для отдыха и полчаса поспать, ну или хотя бы просто посидеть с закрытыми глазами.

Попытки взбодриться с помощью кофе, энергетиков, лимона, семечек и прочих народных средств дают либо кратковременный эффект, либо никакого вовсе. Это все равно, что автомобиль квасом заправлять. Бессмысленно и даже опасно.

Почти у цели

Дорожные психологи считают, что в долгих поездках наиболее сложна и опасна финальная часть пути, когда до конца маршрута остается совсем немного. Как правило, к этому моменту водитель уже серьезно устал. Однако близость цели вынуждает не обращать внимание на сигналы, которые подает организм.

— Большая часть пути позади, до заветного финиша рукой подать. В такой ситуации многие водители предпочитают не затягивать поездку, останавливаясь на отдых, а, наоборот, стараются побыстрее ее завершить. Даже самые законопослушные автомобилисты на последних километрах начинают неосознанно превышать скорость, игнорировать требования дорожных знаков и разметки, совершать необдуманные и рискованные маневры. Близость цели подгоняет водителя и одновременно снимает запретительные барьеры в сознании. Очень опасное состояние, которое нередко приводит в трагедиям на дороге, — предупреждает психолог Владислав Подоляко.

Поэтому не пренебрегайте потребностями организма, не тяните последние километры из последних сил и, разумеется, строго соблюдайте ПДД на всем протяжении пути. В противном случае велика вероятность того, что путь завершится не там и не так, как вы планировали.

Все идет по плану

Чтобы автомобильное путешествие доставило удовольствие, а не выжало все соки из водителя, поездку надо подробно планировать — заранее позаботиться о местах для ночлега, наметить остановки для питания и отдыха, выбрать АЗС для дозаправки автомобиля.

Опытные водители, автотуристы и представители Госавтоинспекции солидарно сходятся во мнении, что маршрут следует планировать таким образом, чтобы пробег не превышал 700 километров в сутки. От ночных перегонов лучше отказаться и вообще свести продолжительность поездок в темное время суток к минимуму. Ночью за счет большего напряжения глаз усталость наступает быстрее. Кроме того, накладывается сбой биоритмов организма. Не случайно, по статистике, тяжесть последствий ДТП в темное время суток почти в полтора раза выше, чем днем.

По возможности следует построить поездку так, чтобы большая часть маршрута приходилась на федеральные трассы, которые, как правило, многополосные. Это позволяет избежать выездов на полосу встречного движения для обгонов. Кроме того, на этих дорогах чаще встречаются обособленные места, где можно безопасно остановиться для отдыха или перекуса.

Подожди немного, отдохнешь и ты

Куда бы вы ни направлялись, главное условие безопасного автопутешествия — это неукоснительное соблюдение ПДД, в том числе п. 27 правил, запрещающего управлять автомобилем в болезненном и утомленном состоянии, напоминают в российской Госавтоинспекции.

Как вы будете отдыхать, добравшись до места, — дело ваше. Во всяком случае режим отдыха законом не регламентируется. Но отдых в пути — это вопрос не только вашей личной безопасности, но и безопасности ваших пассажиров, среди которых могут быть дети, а также соседей по движению. Помните об этом!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».