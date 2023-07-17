Около 200 мигрантов заперли в прицепе-тягаче в штате Веракрус

Мексиканская полиция спасла почти 200 мигрантов, которых заперли в прицепе-тягаче. Среди обнаруженных беженцев было не менее 19 детей, передает телеканал «Известия». Правоохранители обнаружили большегруз недалеко от города Фортин-де-лас-Флорес в южном штате Веракрус. Спасенных людей поместили под опеку Национальной системы комплексного развития семьи.

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