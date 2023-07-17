В Госдуме уличили Запад в желании избавиться от Зеленского

Многие европейские политики понимают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приходит конец. Об этом 17 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он прокомментировал информацию испанской газеты La Vanguardia о том, что председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать Зеленского на саммит Евросоюза — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который пройдет 17–18 июля в Брюсселе.

По словам Водолацкого, руководство ЕС было свидетелем позора Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе, где украинский лидер был белой вороной среди «всех этих ястребов».

«Большинство политиков, которые там собрались, старались мельком похлопать его по плечу, мол, «старик, не переживай, всё будет хорошо», но моментально потом от него испарялись, потому что он становится токсичным по своим высказываниям, токсичным по своим действиям. То, что ЕС его не пригласил на саммит, показывает, что Зеленскому приходит конец, его в ближайшее время будут менять. Всё, что сегодня происходит, показывает, что Зеленского списывают в утиль, а на его место готовится темная лошадка, также зависимая от США и ЕС», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне бывший президент США Дональд Трамп, говоря о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего переизбрания на пост главы государства, заявил, что намерен сказать Зеленскому «хватит».

12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил на полях саммита НАТО, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. В ответ на это президент Украины в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

Слова Уоллеса стали ответом на заявление Зеленского о том, что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский своим хамством в адрес Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает. Она добавила, что ответ украинского лидера означает, что вся военная кампания и всё, что происходит на территории его страны, происходит непосредственно при их глобальном кураторстве.