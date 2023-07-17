Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила об улучшении состояния актрисы

Самочувствие народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной после попадания в реанимацию улучшается, она остается в реабилитационном центре. Об этом 17 июля сообщила дочь артистки Ольга Шукшина.

«Лидия Николаевна очень хорошо себя чувствует. Находится в реабилитационном центре. Ей там всё нравится. Она проходит очень много полезных процедур, которые действительно приносят результат», — рассказала Ольга «РИА Новости».

По ее словам, народная артистка уже сама выполняет физические упражнения, в частности занимается на беговой дорожке и велосипеде. Шукшина отметила, что, возможно, реабилитация будет продлена, поскольку Федосеевой-Шукшиной «всё нравится».

Она также добавила, что прежде всего артистке помогает восстанавливаться сила духа, которая свойственна довоенному поколению.

В начале июня источник «Известий» рассказал, что 84-летняя Федосеева-Шукшина находится в реанимации в одной из больниц Москвы с подозрением на инсульт. Позднее, 19 июня, дочь актрисы рассказала журналистам, что пациентку перевели из отделения реанимации в палату с улучшением состояния. 2 июля народная артистка была выписана из больницы.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в их числе — «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многие другие.