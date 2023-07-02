Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы, об этом стало известно 2 июля. Медики стабилизировали состояние народной артистки РСФСР, рассказал «Известиям» источник.

При этом Федосееву-Шукшину ожидает длительная реабилитация и постоянное амбулаторное наблюдение.

Ранее, 5 июня, источник «Известий» рассказал, что артистка находится в реанимации в одной из больниц Москвы с подозрением на инсульт.

19 июня дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала журналистам, что пациентку перевели из отделения реанимации в палату с улучшением состояния.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в их числе «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многие другие.