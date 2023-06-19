Актрису Федосееву-Шукшину перевели в палату из реанимации

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину перевели из отделения реанимации в палату. Она идет на поправку. Об этом дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила в понедельник, 19 июня.

«Да, ее состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате», — сказала она в комментарии «РИА Новости».

Ранее, 5 июня, Ольга рассказала, что Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений, передает RT.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в их числе «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многие другие.