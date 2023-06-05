Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о плановом обследовании актрисы

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала в понедельник, 5 июня, новость о госпитализации артистки.

«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она в надежных руках», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Она призвала с вниманием отнестись к работе профессионалов и не создавать информационный шум.

Ранее в этот день сообщалось, что Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт. Однако позднее диагноз не подтвердился, передает «Федеральное агентство новостей».

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в их числе «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многие другие.