МИД КНР выразил надежду на продление зерновой сделки

Китай выразил надежду на продление зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД Мао Нин 17 июля.

«Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности», — сказала она.

Кроме того, Мао Нин подчеркнула, что Пекин готов вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности и способствовать формированию большего международного консенсуса.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Срок Черноморской инициативы истекает 17 июля. Россия не раз высказывалась против продления сделки в силу того, что не выполнен ряд обязательств в ее отношении.

Президент РФ Владимир Путин 15 июля провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Российский лидер подчеркнул, что до сих пор не выполнены обязательства об устранении препятствий для экспорта продовольствия и удобрений.

Также ранее в июле Путин заявлял, что Россия контактирует с сотрудниками ООН, которые стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается. При этом президент подчеркнул, что интересы России в диалоге о продлении зерновой сделки игнорируются.