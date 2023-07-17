Минтранс РФ опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста

Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, однако опоры не пострадали. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он попросил воздержаться от поездок через Крымский мост.