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Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
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Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Восточного военного округа (ВВО) уничтожили опорный пункт и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадры боевой работы военнослужащих в понедельник, 17 июля, опубликовало Минобороны РФ.

Во время боевого вылета экипажи Ка-52 совершили пуски по опорным пунктам ВСУ. В результате были уничтожены пункт управления и бронемашина противника. На кадрах виден момент попадания снаряда по вражеской технике.

В рамках спецоперации экипажи вертолетов Ка-52 выполняют также задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке других российских подразделений.

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Ранее, 16 июля, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по складу боеприпасов украинской армии и восьми районам сосредоточения живой силы противника. Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Днем ранее, 15 июля, Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаруживший двигающийся бронеавтомобиль противника, уничтожил его ударом управляемой ракеты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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