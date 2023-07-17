Реклама
Прямой эфир
Экономика
Carlsberg Group заявила о неполучении данных по передаче акций «Балтики»
Общество
В Камчатском крае пятилетний ребенок выпал из окна
Мир
Экс-разведчик США отметил важную деталь во время командировок Лаврова
Мир
Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами
Мир
В Турции предположили реакцию НАТО на непродление зерновой сделки
Интернет и технологии
Разработчики Star Wars Outlaws создали гигантские планеты в новой версии игры
Мир
Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки
Мир
В Египте объяснили неуязвимость перед возможным непродлением зерновой сделки
Армия
Мотострелки старшего лейтенанта Дземишкевича отразили внезапную атаку противника
Армия
Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в ходе СВО танки Leopard
Общество
В Крыму приостановлена работа Керченской паромной переправы
Общество
Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в Архангельске ликвидирован
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ
Сюжет:

Конгрессмен США указал на отсутствие у ВСУ нужного для контрнаступления вооружения

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Успешного контрнаступления не может быть без дополнительных сил артиллерии и прикрытия с воздуха, заявил 16 июля на телеканале CBS News председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от Техаса).

«Им нужна артиллерия большей дальности, чтобы поражать склады, объекты энергоснабжения, линии материально-технического обеспечения. У них этого нет, и у них нет прикрытия с воздуха. Это действительно важно здесь», — сказал конгрессмен.

Также он посетовал на долгие поставки истребителей F-16 и еще не начавшуюся подготовку украинских пилотов. Маккол добавил, что США выделили достаточно средств на помощь Украине, чтобы можно было поставить ей оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Реактивная помощь: какую угрозу представляет ракетный арсенал Украины
В распоряжении Киева есть боеприпасы советского и западного производства

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева.

11 июля газета The New York Times сообщила, что в администрации президента Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023