Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки

Международная коалиция во главе с США за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

По словам Гуринова, в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы зафиксировано три нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и разведывательным самолетом МС-12V коалиции.

За последние дни так называемая коалиция регулярно нарушает протоколы деконфликтации и проводит опасные воздушные маневры. 13 июля Гуринов сообщил, что она 13 раз нарушала протоколы деконфликтации, а днем ранее в районе Эт-Танф провела учения с использованием средств ПВО.

11 июля российские военные в Сирии за сутки зафиксировали девять нарушений воздушного пространства со стороны возглавляемой США группировки. Случаи нарушения механизма деконфликтации были связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции.

7 июля военное ведомство сообщило, что из-за приближения беспилотников возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны, произошел отстрел ложных тепловых целей.