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Разработчики Star Wars Outlaws создали гигантские планеты в новой версии игры

Разработчики игры Star Wars Outlaws создали планеты размером с две-три зоны из Assassin’s Creed Odyssey
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Фото: Ubisoft’s
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Разработчики игры Star Wars Outlaws в новом продолжении экшен-приключения по вселенной «Звездных войн» создадут планеты, которые будут сопоставимы по размерам с двумя или тремя зонами из проекта Assassin's Creed Odyssey, то есть по-настоящему гигантскими. Об этом рассказал 14 июля творческий директор игры Star Wars Outlaws Джулиан Гэрети, пишет портал Mp1st.

Как отметил Гэрети, планеты в Star Wars Outlaws будут настолько большими, чтобы передвижение по ним ощущалось как настоящее приключение. Разработчик также анонсировал, что игроки при этом не смогут беспрепятственно летать на корабле над поверхностью планеты. Героине нужно будет сажать его исключительно в конкретно отведенных для этого местах, после чего она сможет пересесть на свой скоростной байк и уже на нем исследовать местность.

Отмечается, что небесные тела создавались на компьютерах вручную, без использования автоматических систем, что будет выгодно отличать новую игру от конкурентного проекта Starfield компании Ubisoft, в котором будет около 1 тыс. планет, созданных с помощью автоматических систем.

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