Расширяя вселенную: выходит новая игра по «Звездным войнам»

Компания Electronic Arts и студия Respawn Entertainment представили финальный трейлер «Звездные войны. Джедаи: Выживший». Разработчики показали особенности боевой системы и геймплей, а также объяснили завязку и некоторые сюжетные моменты второй игры серии. Выход долгожданного продолжения «Звездные войны. Джедаи: Павший Орден» запланирован на 28 апреля. На каких еще планетах смогут побывать поклонники франшизы и что нового появится в далекой-далекой галактике — разбирались «Известия».

Одеться как Люк Скайуокер

О разработке продолжения коммерчески успешного «Павшего ордена» официально объявили в мае прошлого года. EA показали тизер-трейлер, демонстрирующий графику ожидаемого проекта. Расширенный игривой процесс был представлен на The Game Awards-2022 8 декабря, где назвали и дату релиза. Изначально выход игры планировался на 17 марта 2023-го, однако позже его перенесли на конец апреля, чтобы предоставить команде разработчиков необходимое время и возможность «отполировать» игру.

Survivor является продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order, вышедшей в 2019 году. Это первая игра, разработанная американской студией Respawn Entertainment по вселенной культового экшена. Спустя два года она была перевыпущена для консолей девятого поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а вот «Звездные войны. Джедаи: Выживший», в свою очередь, уже не будет поддерживаться на PlayStation 4 или Xbox One . На нее также не распространяются возможности раннего доступа к 10-часовой пробной версии, которая предоставляется по подписке EA Play. Поклонникам серии предлагают приобрести стандартное или расширенное издание. Во втором варианте пользователи получат дополнительные скины и оружие таких культовых персонажей, как Хан Соло и Люк Скайуокер.

Фото: Electronic Arts

События первой части расширяют вселенную Джорджа Лукаса и происходят между третьим и четвертым фильмами «Звездных войн» — спустя пять лет после преобразования Галактической Республики. Главный герой, падаван по имени Кэл Кестис, скрываясь от Империи, пытается восстановить уничтоженный «Приказом 66» Орден джедаев. В этом ему помогаеют традиционный спутник-дроид BD-1, а также другие повстанцы.

Игра получила в большинстве своем положительные отзывы, коммерческий успех и престижные награды. В частности, большинство критиков отметили яркие и интересные локации, захватывающие сражения, увлекательные головоломки, а также проработку героев и взаимоотношения между ними.

Старые друзья и новые дроиды

Действие «Выжившего» происходит через пять лет после событий «Павшего ордена». Это примерно соответствует временной шкале мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», который был запущен на Disney Plus в мае прошлого года. Вполне вероятно, что герой может засветиться и в телеадаптации. Дебютный трейлер задает тон более мрачному приключению , интригуя, насколько далеко протагонист готов зайти, чтобы «защитить себя, свою команду и наследие Ордена джедаев».

История Кэла Кестиса закончилась на том, что юноша пожертвовал шансом восстановить Орден, чтобы уберечь чувствительных к Силе детей от Империи. В новом трейлере мы видим повзрослевшего Кэла, который потерпел крушение на Кобо, одной из первых планет сиквела, которая станет базой протагониста. В процессе поиска деталей для ремонта космического корабля геймеров знакомят с обновленной боевой системой игры: пять стоек со световыми мечами и новая способность стазиса Силы (похожая на ту, которую использовал Кайло Рен в «Пробуждении силы»).

Фото: Electronic Arts

Теперь игроки смогут замораживать врага в воздухе и заставлять его стрелять из бластера в других противников, а также использовать такое оружие самостоятельно. Технологии консолей последнего поколения помогут сделать бои более динамичными и ввести новые навыки и возможности использования Силы, которые можно будет применять на расширенном количестве различных недоброжелателей. Если раньше главными противниками джедая были в основном имперские войска и обитатели планет, то в новой игре к ним добавятся дроиды армии сепаратистов времен войны клонов, охотники за головами и еще больше видов агрессивных животных.

Помимо этого, ролик подтверждает, что BD-1 всё еще будет помогать пользователям со сканированием местности, позже появятся и другие знакомые персонажи: инопланетянин Гриз пообещает помочь с починкой корабля, Цере Джанда будет восстанавливать джедайские архивы, а Меррин станет полноценным напарником героя. Также трейлер раскрыл личность еще одного джедая из нового медиапроекта LucasArts 2021 года. Пока что мужчина настроен по отношению к Кэлу Кэстису враждебно.

А вот корабль «Богомол» и световой меч, на создание которого пользователи потратили много времени, станут недоступны в ожидаемом продолжении. С другой стороны, в игре нет никакой пользы от наличия файла сохранения из «Павшего ордена», поэтому проходить его перед новой частью стоит только ради понимания сюжета.

Фото: Electronic Arts

« Выживший» выходит на PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X и будет доступен онлайн на торговых площадках консолей, в Steam, в Epic Games Store и EA Origin.

Не в ответе за прирученных

По сути, Survivor сохраняет многие элементы игрового процесса своей предшественницы . Так, некоторые из новых стоек являются расширенным вариантами того, что игроки могли видеть в «Павшем ордене». «Звездные войны» от Respawn всё еще обладают обширным полуоткрытым игровым миром с элементами платформера, однако студия изменила свой подход к созданию локаций. Стартовая Кобо уже в несколько раз больше любой местности из предыдущей части. Помимо нее, в новом трейлере был показан центр Галактики Корусант, который получится посетить в ходе игры.

Исследовать игровую вселенную, кстати, тоже станет проще. Во-первых, появится перемещение между точками медитации — такие места позволяют игрокам сохранить прогресс и восстановить показатели игрового персонажа. Также Кэл Кэстис будет пользоваться похожим на крюк тросом, который даст притягиваться к специальным точкам на поверхности во время прыжка и паркура для преодоления пропасти или скалы. К крупным нововведениям можно отнести систему приручения диких животных. Теперь игроки смогут использовать некоторых представителей местной фауны для более быстрого передвижения по локации и даже натравливать их на врагов.

Jedi: Survivor не отстает от моды на персонализированную кастомизацию персонажа, и в продолжении будет доступна более тонкая настройка внешнего вида Кэла. Мужчина сохранит внешность сыгравшего его Камерона Монахана, но его гардероб будет состоять из отдельных предметов одежды, которые можно комбинировать по своему усмотрению, начиная от нательного белья и заканчивая рубашками под курткой. Часть предметов можно найти в спрятанных сундуках, часть — приобрести в магазинах на планетах. Также разрешается выбрать прическу и бороду для героя. BD-1 получит не меньше возможностей — если раньше геймеры могли немного изменить корпус и цвет робота, то «Выживший» позволит собрать его по частям, выбрав линзы, тушку, антенны и конечности. Основы кастомизации оружия остались те же.

Фото: Game Informer

В интервью IGN геймдиректор серии Стиг Асмуссен заявил, что он планировал Star Wars как трилогию с возможной третьей и последней крупной частью, нацеленной на новый игровой движок Unreal Engine 5.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 64 bit

Процессор: Intel Core i7-7700 или Ryzen 5 1400

Видеокарта: GTX 1070 или Radeon RX 580

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 155 Гб

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10 64 bit

Процессор: Intel Core i5 11600K или Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 Гб

Видеокарта: RTX2070 или RX 6700 XT

Место на диске: 155 Гб

Фото: Electronic Arts

Птицы-джедаи против Империи

«Звездные войны» считаются одной из самых культовых медиафраншиз всех времен. Фильмы оказали не только огромное влияние на кинематограф, положив начало его фантастическому поджанру, но и на многие другие сферы массовой культуры, вплоть до создания саберфайтинга (система фехтования в стиле джедаев) и религиозного течения «джедаизм».

Киновселенная стала расширяться за счет появления сериалов, компьютерных игры и комиксов, один из которых развивает историю Кэла Кестиса. Вышедший 7 марта 2023 визуальный роман «Звездные войны. Джедаи: Павший Орден — Боевые шрамы» показывает жизнь персонажей после событий «Павшего ордена» и до завязки новой игры. Действие некоторых комиксов также происходит в тот же временной промежуток и в местах, которые геймеры могли видеть в игровом мире.

Список игр по вселенной далекой-далекой галактики включает не один десяток: поклонники франшизы могут выбирать между стратегиями, многопользовательскими шутерами, MMORPG и полноценными слэшерами. Ценители оригинальной истории всё еще помнят, насколько хороша была серия Super Star Wars, выходящая в эпоху 16-битных консолей. Star Wars: Knights of the Old Republic спустя 14 лет с момента релиза (в 2003 году) стала доступна в режиме обратной совместимости на Xbox On, а уже через год можно ждать выход ремейка AAA уровня.

Люк Скайуокер в «Майнкрафте» Фото: t.me/kandinsky21_bot Чубакка в GTA Фото: t.me/kandinsky21_bot Хан Соло в Assassin's Creed Фото: t.me/kandinsky21_bot Лея Органа в Half-Life 2 Фото: t.me/kandinsky21_bot Йода в NFS Фото: t.me/kandinsky21_bot «Звездные войны» в Hogwarts Legacy Фото: t.me/kandinsky21_bot Дарт Вейдер в «Супер-Марио» Фото: t.me/kandinsky21_bot

Еще одним крупным проектом по миру Джорджа Лукаса является серия Star Wars Battlefront, выпущенная после покупки прав корпорацией Disney. Вторая часть, по мнению фанатов, учла ошибки своей предшественница и ввела много по-настоящему интересных элементов.

Крупнейшие бренды, в свою очередь, адаптировали собственные продукты под историю борьбы джедаев и ситхов. Так, фанаты получили основанные на линейке игрушек видеиогры от Lego, а также поиграли в спин-офф серии знаменитой Angry Birds.