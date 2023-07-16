Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года

С начала года западные союзники предоставили Киеву более $23 млрд для покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 июля в соцсетях.

«Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета», — отметил Шмыгаль.

Таким образом, за полгода расходы превысили поступления в бюджет Украины примерно на $13 млрд. Известно, что приоритетными зонами расходов являются военный сектор и социальные программы.

Ранее, 14 июля, стало известно, что Евросоюз решил с 2024 года ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине. Киев получит на следующие четыре года €50 млрд, однако сумма будет начисляться только в обмен на проведение реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны. При этом часть суммы будет дана в долг.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла в мае о выделении Украине данного пакета макрофинансовой помощи. Позже, в июне, она предложила странам ЕС увеличить свои взносы в размере €66 млрд до конца 2027 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.