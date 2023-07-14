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Еврокомиссия ужесточит условия финансовой помощи Украине

Замглавы ЕК Домбровскис: с 2024 года условия финансовой помощи Украине ужесточаются
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз (ЕС) решил с 2024 года ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине, заявил 13 июля замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис журналистам в Брюсселе.

Киев получит на следующие четыре года €50 млрд, однако сумма будет начисляться только в обмен на проведение реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны.

«Чтобы получать финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС. Соответственно, деньги будут перечисляться по мере выполнения этих инвестиций и реформ», — подчеркнул Домбровскис.

Уточняется, что Украина часть суммы — €33 млрд — получит не безвозмездно, а в виде кредитов, остаток — в виде грантов. Также, сравнивая финансирование в прошлом году, объем помощи Киеву станет в полтора раза меньше.

По словам замглавы ЕК, выделенные деньги будут направлены на финансирование конкретных проектов, вместе с этим средства помогут стабилизировать экономику страны.

Также он выразил надежду на то, что другие страны тоже внесут свой вклад в финансирование Украины.

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На данный момент Киев получает от ЕС €18 млрд, или €1,5 млрд в месяц, указала «Газета.Ru».

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла в мае о выделении Украине данного пакета макрофинансовой помощи. Позже, в июне, она предложила странам ЕС увеличить свои взносы в размере €66 млрд до конца 2027 года. Данные средства должны будут пойти на помощь Киеву, а также покрыть иные потребности бюджета ЕС.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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