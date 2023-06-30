Глава ЕК предложила увеличить взносы стран ЕС для помощи Украине

Для дальнейшей поддержки Украины страны Евросоюза должны увеличить свои взносы. Об этом 30 июня заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС €30 млрд для финансовой поддержки Украины, не говоря уже о прочих видах помощи. Это были средства из подушки безопасности, которая существует в бюджете. Она истощена, поэтому политический вопрос, на который мы должны ответить: как мы будем поддерживать Украину дальше? Дополнительные взносы не обсуждались сегодня, мы будем обсуждать их с министрами финансов в ближайшее время», — сказала она на пресс-конференции.

Ранее, 26 июня, Совет ЕС одобрил увеличение на €3,5 млрд объема Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на оружие для Киева. Общий финансовый поток фонда составляет €12 млрд. Раз в несколько месяцев из него выделяется по €500 млн на поставки оружия Украине.

До этого, 20 июня, агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Причем в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.