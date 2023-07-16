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Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным

Белый дом: США считают решенным вопрос о будущем Украины в НАТО
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Uwe Kazmaier
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что по итогам прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе вопрос о членстве Украины в альянсе решен и не подлежит обсуждению. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS 16 июля.

«Мы очень просто заявили в НАТО: будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — указал он.

Он также добавил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку от своих западных союзников.

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Вместе с этим по итогам саммита НАТО, прошедшего 11 и 12 июля в Вильнюсе, Украина не получила четкого перечня условий для ускоренного вступления в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский при этом отметил, что результаты саммита всё равно были хорошими благодаря признанию, что Киеву не нужно следовать плану действий по членству.

12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса подтвердили право Украины вступить в него без необходимости выполнения плана действий для членства. Он подчеркнул, что решение о присоединении Киева к блоку будет принято после окончания вооруженного конфликта.

На следующий день, 13 июля, президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности РФ и, более того, не повысит защиту Киева.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре прошлого года. Тогда Зеленский заявил, что страна фактически уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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