Госпитализированный актер Краско продолжает находиться в реанимации

Госпитализированный несколько дней назад российский актер театра и кино Иван Краско продолжает находиться в реанимации. Об этом 16 июля сообщил источник «Известий».

Других подробностей о состоянии 92-летнего артиста нет.

Накануне помощница Краско Дарья Пашкова рассказала в беседе с «Известиями», что актеру стало плохо на даче — он перестал чувствовать левую сторону тела. После госпитализации 13 июля Краско экстренно прооперировали. Сообщалось, что ему удалили тромб из головного мозга.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. Он советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель, а также народный артист Российской Федерации. В августе 2021 года перенес инсульт.