На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении

Российские силы активно наступают на купянском направлении, ожесточенные бои идут также на авдеевском и марьинском направлениях. Об этом 16 июля заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои», — написала Маляр в своем Telegram-канале.

Она добавила, что непростая обстановка и на северных флангах от Артемовска (украинское название — Бахмут) — там войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) также пытаются удержать свои позиции.

Ранее, 15 июля, в Министерстве обороны РФ сообщили, что штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции и захватила в плен восемь военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на купянском направлении.

До этого, 11 июля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы РФ за последние несколько дней существенно продвинулись в направлении Купянска в Харьковской области. Из-за продвижения российских сил украинские власти эвакуируют госучреждения, а местные предприниматели перемещают свой бизнес на Западную Украину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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