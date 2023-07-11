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Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском
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Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ за последние несколько дней существенно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области. Об этом сообщил во вторник, 11 июля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сказал он ТАСС.

Марочко также добавил, что из-за продвижения российских сил украинские власти эвакуируют госучреждения, а местные предприниматели перемещают свой бизнес на Западную Украину.

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Ранее, 10 июля, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес авиаудар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении. Также огнем гаубиц Д-30 была ликвидирована станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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