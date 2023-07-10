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Су-34 ВКС РФ ударил по батальону ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 10 июля сообщил, что фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес авиаудар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес авиационный удар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Митрофановка», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что армейская авиация и артиллерия группировки поразила пункты временной дислокации ВСУ в районах населенного пункта Берестовое и Стельмаховка потери противника составили около взвода живой силы.

Как сообщил Зыбинский, в районе населенного пункта Котляровка огнем гаубиц Д-30 ликвидирована станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Розовка танки Т-72Б3 и артиллерия ВС РФ уничтожила около взвода живой силы противника.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили попытки атак ВСУ на трех направлениях. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

7 июля Зыбинский сообщил, что армейская и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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