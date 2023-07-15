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Штурмовая группа ЗВО захватила в плен восемь боевиков ВСУ на купянском направлении

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Штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции и захватила в плен восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на купянском направлении. Об этом сообщили в субботу, 15 июля, в Министерстве обороны РФ.

Там рассказали, что российские военные в составе боевых пар ранним утром незаметно выдвинулись к развалинам промышленной зоны, где укрывались украинские боевики.

«Разделившись на несколько групп, разведчики малыми силами из стрелкового оружия уничтожили огневые точки и взяли в плен восемь украинских националистов», — сказано в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Допросив пленных, разведчики получили ценную информацию, которая помогла российским подразделениям продвинуться вперед на данном направлении.

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В этот же день сообщалось, что российский пехотинец с позывным Тапок взял в плен трех военных ВСУ в ходе штурма опорного пункта под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он выдал себя за их сослуживца и общался с ними на украинском языке. Российский военный был награжден орденом Мужества.

Днем ранее, 14 июля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал о пресечении попытки наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) спецназом группировки. В плен были взяты двое украинских военных. По информации Астафьева, в ходе боя огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) попытка прорыва украинских штурмовиков была пресечена.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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